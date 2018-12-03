Lucapa добыла белый алмаз весом 78 каратов на руднике Мотаэ

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Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond произвела белый алмаз весом 78 каратов на своем кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, которым компания владеет на 70%.Камень является самым крупным алмазом специальной категории, добытым на перерабатывающей фабрике Мотаэ, проектная мощность которой составляет 1,1 млн тонн руды в год. Фабрика была запущена и введена в эксплуатацию на прошлой неделе, с помощью нее компания начала коммерческую добычу алмазов.В Lucapa заявили, что добыча такого камня показывает потенциал Мотаэ и на нем будет продолжаться добыча купных камней.«Добыча такого камня на первых стадиях разработки рудника подтверждает нашу уверенность в том, что Мотаэ является источником крупных алмазов, - сообщил управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) . – Мы ожидаем, что скоро фабрика достигнет своей проектной мощности, после того как мы запустим ее во вторую смену».Запуск второй производственной смены на перерабатывающей фабрике Мотаэ является частью проекта по достижению проектной мощности в 1,1 млн тонн руды в год.