Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
Сегодня
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
Lucapa добыла белый алмаз весом 78 каратов на руднике Мотаэ
Камень является самым крупным алмазом специальной категории, добытым на перерабатывающей фабрике Мотаэ, проектная мощность которой составляет 1,1 млн тонн руды в год. Фабрика была запущена и введена в эксплуатацию на прошлой неделе, с помощью нее компания начала коммерческую добычу алмазов.
Фото: Lucapa Diamond
В Lucapa заявили, что добыча такого камня показывает потенциал Мотаэ и на нем будет продолжаться добыча купных камней.
«Добыча такого камня на первых стадиях разработки рудника подтверждает нашу уверенность в том, что Мотаэ является источником крупных алмазов, - сообщил управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) . – Мы ожидаем, что скоро фабрика достигнет своей проектной мощности, после того как мы запустим ее во вторую смену».
Запуск второй производственной смены на перерабатывающей фабрике Мотаэ является частью проекта по достижению проектной мощности в 1,1 млн тонн руды в год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished