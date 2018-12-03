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12 ноября 2018

Karelian Diamonds сообщила о положительных результатах бурения на участке Риихиваара в регионе Кухмо

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karelian_diamond_logo.pngKarelian Diamond Resources plc (Karelian Diamonds), ориентированная на Финляндию  компания по разведке и разработке алмазных месторождений, объявила о положительных результатах бурения на целевом участке Риихиваара (Riihivaara), расположенном в районе Кухмо (Kuhmo) в восточной части Финляндии.
Цель программы состояла в том, чтобы обеспечить бурение коренных пород на более глубоком уровне после обнаружения кимберлита вблизи поверхности в результате предыдущих питтингов. Бурение было призвано также получить дополнительные образцы кимберлита для геологических исследований и тестирования микроалмазов.
Бурения кимберлита на более глубоком уровне было успешным и показало, что тело опускается примерно на 50° к северо-востоку. В результате бурение был добыт кимберлитовый материал для проведения сканирующей электронной микроскопии (SEM)  и исследований тонкого сечения в лабораториях Геологической службы Финляндии (Geological Survey of Finland, GTK), которые выявили алмазоносный потенциал. SEM-анализ подтвердил, что это - Орангеит (Orangeite, кимберлит группы II).
«Эти результаты улучшают наше понимание кимберлита Риихиваара, его алмазоносности и общего алмазного потенциала района Кухмо. Как таковые, результаты являются значительным шагом вперед в реализации проекта для команды специалистов и для компании в целом. В результате мы обеспечили продвижение вперед. Теперь предстоит добыть материал для субстантивного образца микро-алмаза и продемонстрировать, что он содержит алмазы», - заявил профессор Ричард Конрой (Richard Conroy), президент Karelian Diamond Resources.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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