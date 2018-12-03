Эксклюзив
Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность
Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.
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Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
WWF назвала наиболее экологичные компании
Рейтинг открытости – это проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства, осуществляемый при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Он проводится с 2015 года и, как отмечают организаторы, не только внес реальный вклад в обеспечение прозрачности экологически значимой информации компаний сектора, но и позволил получить первые сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду.
Цель рейтинга - способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования природных ресурсов, а также ведению социально ответственного бизнеса в России. Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в Основных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде международных документов.
Рейтинг базируется на анализе деятельности 33 крупнейших горнодобывающих компаний в сфере экологического менеджмента и политики, воздействия на окружающую среду, раскрытия информации и прозрачности. Лучшей среди алмазодобывающих компаний признана «AGD Diamonds».
Фото: AGD Diamonds
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург