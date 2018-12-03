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Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

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03 декабря 2018

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Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

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12 ноября 2018

WWF назвала наиболее экологичные компании

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Новости
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России опубликовал рейтинг открытости работающих в стране горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности за 2018 год. В десятку лидеров вошли «Кинросс голд» (Kinross Gold) с итоговым баллом 1,59, «Полюс Золото» (1,43), «СДС-Уголь» (1,42), «Полиметалл» (1,33), «AGD Diamonds» (1,32), «Металлоинвест» (1,3), «Северсталь» (1,28), «АЛРОСА» (1,25), «Норильский никель» (1,24) и «Новолипецкий металлургический комбинат» (1,17).
Рейтинг открытости – это проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и Национального рейтингового агентства, осуществляемый при поддержке Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Он проводится с 2015 года и, как отмечают организаторы, не только внес реальный вклад в обеспечение прозрачности экологически значимой информации компаний сектора, но и позволил получить первые сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду.
Цель рейтинга - способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности использования природных ресурсов, а также ведению социально ответственного бизнеса в России. Рейтинг проводится на основе критериев, сформулированных в Основных положениях политики экологической и социальной ответственности горнодобывающих компаний, а также в ряде международных документов.
Рейтинг базируется на анализе деятельности 33 крупнейших горнодобывающих компаний в сфере экологического менеджмента и политики, воздействия на окружающую среду, раскрытия информации и прозрачности. Лучшей среди алмазодобывающих компаний признана «AGD Diamonds».


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Фото: AGD Diamonds

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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