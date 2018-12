STPL получила наивысшую награду за постоянное совершенствование от CII

Сегодня

Компания STPL, расположенная в Сурате и развивающая алмазные технологии, получила от Конфедерации индийской индустрии (Confederation of Indian Industry, CII) наивысшую отраслевую награду за постоянное совершенствование (Best Kaizen Award for the Industry).

11 мероприятие по награждению прошло 21 ноября 2018 года в Нью-Дели на конференции по постоянному развитию (Kaizen) во время Саммита по национальной и кластерной конкурентоспособности CII 2018 года. Церемонию провел Рам Мохан Мишра (Ram Mohan Mishra), сотрудник Индийской административной службы, помощник секретаря и комиссар по вопросам развития малых и средних предприятий.

Бхаргав Котадия (Bhargav Kotadia), исполнительный директор STPL, заявил: «Создание инноваций для добавления стоимости и наращивания качества продукции – это то, чем славится STPL. Являясь новаторами в области лазерных технологий и основоположниками тенденций в алмазной индустрии, мы постоянно совершенствуемся и предлагаем сервис наилучшего качества , что помогает индийским товарам выделяться на мировой арене».

Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, добавил: «В STPL мы всегда стремимся к новаторству и гордимся следовать инициативе «Сделай в Индии», и мы следуем ей добросовестно. Мы хотим создавать стандарты, которые смогут ликвидировать разрыв в области технологий и повысить качество и количество производимой продукции. Мы рады, что жюри оценило наш подход».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished