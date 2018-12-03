Эксклюзив

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

STPL получила наивысшую награду за постоянное совершенствование от CII

Сегодня
Новости
Компания STPL, расположенная в Сурате и развивающая алмазные технологии, получила от Конфедерации индийской индустрии (Confederation of Indian Industry, CII) наивысшую отраслевую награду за постоянное совершенствование (Best Kaizen Award for the Industry).
11 мероприятие по награждению прошло 21 ноября 2018 года в Нью-Дели на конференции по постоянному развитию (Kaizen) во время Саммита по национальной и кластерной конкурентоспособности CII 2018 года. Церемонию провел Рам Мохан Мишра (Ram Mohan Mishra), сотрудник Индийской административной службы, помощник секретаря и комиссар по вопросам развития малых и средних предприятий.
Бхаргав Котадия (Bhargav Kotadia), исполнительный директор STPL, заявил: «Создание инноваций для добавления стоимости и наращивания качества продукции – это то, чем славится STPL. Являясь новаторами в области лазерных технологий и основоположниками тенденций в алмазной индустрии, мы постоянно совершенствуемся и предлагаем сервис наилучшего качества , что помогает индийским товарам выделяться на мировой арене».
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, добавил: «В STPL мы всегда стремимся к новаторству и гордимся следовать инициативе «Сделай в Индии», и мы следуем ей добросовестно. Мы хотим создавать стандарты, которые смогут ликвидировать разрыв в области технологий и повысить качество и количество производимой продукции. Мы рады, что жюри оценило наш подход».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished