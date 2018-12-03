Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
STPL получила наивысшую награду за постоянное совершенствование от CII
11 мероприятие по награждению прошло 21 ноября 2018 года в Нью-Дели на конференции по постоянному развитию (Kaizen) во время Саммита по национальной и кластерной конкурентоспособности CII 2018 года. Церемонию провел Рам Мохан Мишра (Ram Mohan Mishra), сотрудник Индийской административной службы, помощник секретаря и комиссар по вопросам развития малых и средних предприятий.
Бхаргав Котадия (Bhargav Kotadia), исполнительный директор STPL, заявил: «Создание инноваций для добавления стоимости и наращивания качества продукции – это то, чем славится STPL. Являясь новаторами в области лазерных технологий и основоположниками тенденций в алмазной индустрии, мы постоянно совершенствуемся и предлагаем сервис наилучшего качества , что помогает индийским товарам выделяться на мировой арене».
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, добавил: «В STPL мы всегда стремимся к новаторству и гордимся следовать инициативе «Сделай в Индии», и мы следуем ей добросовестно. Мы хотим создавать стандарты, которые смогут ликвидировать разрыв в области технологий и повысить качество и количество производимой продукции. Мы рады, что жюри оценило наш подход».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished