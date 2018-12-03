Эксклюзив

Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

03 декабря 2018

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Рождественская продажа алмазов принесла AGD Diamonds более 25 млн долларов США

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Компания AGD Diamonds успешно провела рождественский аукцион, завершающий 2018 год, по продаже алмазов на электронной торговой площадке дочерней трейдинговой компании Grib Diamonds в Антверпене. Традиционно в аукционе участвовали постоянные клиенты из Индии, Израиля и Бельгии. Качественная подготовка товара и эффективная организация просмотров алмазов позволили AGD Diamonds привлечь новых покупателей из Китая. 

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Фото: AGD Diamonds

Общая сумма продаж составила более 25 миллионов долларов США. Предложенные покупателям лоты включали в себя цветные алмазы размером до 10 каратов лучших характеристик. Эксперты позитивно оценивают ценовые тренды продукции AGD Diamonds и отмечают стабильный спрос на архангельские алмазы. В декабре повышенным спросом пользовались фантазийные желтые камни. Инновационные передовые технологии добычи и щадящего процессинга при обогащении позволяют AGD Diamonds добывать крупные алмазы высокого качества без повреждений.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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