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06 ноября 2018

Petra завершила продажу акций совместного предприятия Kimberley Ekapa Mining

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petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds заявила, что продала 75,9% акций в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) компании Ekapa Mining за 300 млн рандов.
Совместное предприятие KEM было организовано между Perta и ее партнером Ekapa Mining и проводило операции на подземном руднике Кимберли (Kimberley). Компании проводили программы по переработке отвалов, а также по добыче алмазов на центральной обогатительной фабрике в районе Кимберли в Южной Африке.
«Продажа этого актива является приоритетом стратегии компании, согласно которой мы пересматриваем наш портфель акций для того, чтобы увеличить возврат капитала в компанию и вести бизнес таким образом, чтобы все активы создавали постоянный денежный поток», - сообщил генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johannes Dippenaar).
Выплата суммы за покупку акций в размере 300 млн рандов будет разбита на 24 месяца. Первый ежемесячный платеж будет осуществлен в январе 2019 года, таким образом, Ekapa Mining сможет максимально повысить финансовую жизнеспособность проводимых операций до начала выплат.
Petra зарегистрировала убыток от проведения временных операций в размере $104,3 млн в связи с реклассификацией совместного предприятия KEM в качестве временного актива в своем финансовом отчете за год, который закончился 30 июня 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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