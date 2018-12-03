Petra завершила продажу акций совместного предприятия Kimberley Ekapa Mining

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Petra Diamonds заявила, что продала 75,9% акций в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) компании Ekapa Mining за 300 млн рандов.

Совместное предприятие KEM было организовано между Perta и ее партнером Ekapa Mining и проводило операции на подземном руднике Кимберли (Kimberley). Компании проводили программы по переработке отвалов, а также по добыче алмазов на центральной обогатительной фабрике в районе Кимберли в Южной Африке.

«Продажа этого актива является приоритетом стратегии компании, согласно которой мы пересматриваем наш портфель акций для того, чтобы увеличить возврат капитала в компанию и вести бизнес таким образом, чтобы все активы создавали постоянный денежный поток», - сообщил генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johannes Dippenaar).

Выплата суммы за покупку акций в размере 300 млн рандов будет разбита на 24 месяца. Первый ежемесячный платеж будет осуществлен в январе 2019 года, таким образом, Ekapa Mining сможет максимально повысить финансовую жизнеспособность проводимых операций до начала выплат.

Petra зарегистрировала убыток от проведения временных операций в размере $104,3 млн в связи с реклассификацией совместного предприятия KEM в качестве временного актива в своем финансовом отчете за год, который закончился 30 июня 2018 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished