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06 ноября 2018

Цена рубиновых активов Mustang и Regius уменьшилась почти в два раза

Сегодня
Новости
Канадская компания Fura Gems заявила, что покупочная цена рубиновых активов Mustang Resources, которая теперь называется New Energy Minerals, и Regius Resources, которые находятся в Мозамбике, уменьшилась до 7,8 млн африканских долларов с 15 млн африканских долларов.
Канадская компания приобретет 9 лицензий на добычу цветных камней, которыми владеют мозамбикские компании.
Fura сообщила, что цена на активы Mustang упала с 10 млн африканских долларов до 2,8 млн африканских долларов собственных акций из-за кредитного договора на 7,2 млн африканских долларов с Австралийской компанией.

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Фото: Fura Gems


Генеральный директор компании Дев Шетти (Dev Shetty) заявил, что по условиям займа компания будет выплачивать долг New Energy компании  Arena и закроет их договор.
«В результате этого кредитного договора цена покупки активов New Energy в Мозамбике была снижена, - сказал Шетти. – Эта сделка принесет выгоду как акционерам Fura, так и держателям акций New Energy».
Fura заявила, что также приобрела у New Energy дополнительную фабрику по промывке рубинов за 490 000 африканских долларов. Ее установят на участках, где компания ведет деятельность по добыче камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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