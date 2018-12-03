Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Цена рубиновых активов Mustang и Regius уменьшилась почти в два раза
Канадская компания приобретет 9 лицензий на добычу цветных камней, которыми владеют мозамбикские компании.
Fura сообщила, что цена на активы Mustang упала с 10 млн африканских долларов до 2,8 млн африканских долларов собственных акций из-за кредитного договора на 7,2 млн африканских долларов с Австралийской компанией.
Фото: Fura Gems
Генеральный директор компании Дев Шетти (Dev Shetty) заявил, что по условиям займа компания будет выплачивать долг New Energy компании Arena и закроет их договор.
«В результате этого кредитного договора цена покупки активов New Energy в Мозамбике была снижена, - сказал Шетти. – Эта сделка принесет выгоду как акционерам Fura, так и держателям акций New Energy».
Fura заявила, что также приобрела у New Energy дополнительную фабрику по промывке рубинов за 490 000 африканских долларов. Ее установят на участках, где компания ведет деятельность по добыче камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished