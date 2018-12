Цена рубиновых активов Mustang и Regius уменьшилась почти в два раза

Сегодня

Фото: Fura Gems

Канадская компания Fura Gems заявила, что покупочная цена рубиновых активов Mustang Resources, которая теперь называется New Energy Minerals, и Regius Resources, которые находятся в Мозамбике, уменьшилась до 7,8 млн африканских долларов с 15 млн африканских долларов.Канадская компания приобретет 9 лицензий на добычу цветных камней, которыми владеют мозамбикские компании.Fura сообщила, что цена на активы Mustang упала с 10 млн африканских долларов до 2,8 млн африканских долларов собственных акций из-за кредитного договора на 7,2 млн африканских долларов с Австралийской компанией.Генеральный директор компании Дев Шетти (Dev Shetty) заявил, что по условиям займа компания будет выплачивать долг New Energy компании Arena и закроет их договор.«В результате этого кредитного договора цена покупки активов New Energy в Мозамбике была снижена, - сказал Шетти. – Эта сделка принесет выгоду как акционерам Fura, так и держателям акций New Energy».Fura заявила, что также приобрела у New Energy дополнительную фабрику по промывке рубинов за 490 000 африканских долларов. Ее установят на участках, где компания ведет деятельность по добыче камней.