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06 ноября 2018

Pangolin Diamonds подписала сделку по роялти с Umgeni

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pangolin_diamonds-logo.pngPangolin Diamonds заявила, что Umgeni Holdings International приобретет процент роялти на участке в Ботсване, где компания ведет деятельность по разведке драгоценных камней, за $600 000.
Umgeni решила инвестировать еще $600 000 для того, чтобы приобрести процент роялти в таких алмазных проектах Pangolin, как Малатсвае (Malatswae), Моэньенана (Moenyenana) и Мотлутсе (Motloutse).
Это составляет 2,6% от валовых дополнительных доходов от роялти с алмазной деятельности и 2,6% от чистой базовой прибыли металлургического предела на участках, на которых Pangolin и Geocontracts Botswana проводят программы по геологоразведке.
Pangolin полностью владеет Geocontracts Botswana.
«Главной причиной дополнительных инвестиций является то, что я верю, что д-р Дэниелс (Dr. Daniels) знает больше о кимберлитовой геологии Ботсваны, чем кто-либо еще в мире, и я считаю, что Pangolin откроет еще одно крупное кимберлитовое месторождение к юго-востоку от кимберлитового поля Орапа (Orapa) на своем алмазном проекте Малатсвае в Ботсване», - заявил единственный акционер Umgeni Кристофер Дженнингс (Christopher Jennings).
На сегодняшний день из образцов почвы было добыто в общей сложности 32 алмаза, 27 из которых были добыты на алмазном проекте Малатсвае. Размер самого крупного алмаза достиг отметки в 0,19 карата.
В ходе текущей программы по бурению было обнаружено два кимберлитовых прииска. На них было выбрано 100 тонн образцов керна для того, чтобы определить экономический потенциал участков, однако ни одной кимберлитовой трубки обнаружено не было.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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