Бриллиантовое кольцо от Bulgari продано более чем за $18 млн на аукционе Christie's

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Бриллиантовое кольцо от Bulgari продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке более чем за $18 млн.

Фантазийный бриллиант ярко синего цвета весом 8,88 карата и огранки «подушка» стал главным лотом, который отсудили за $18,3 млн против его предпродажной оценки в $13 млн - 18 млн.





Фото: Christie's





Общая выручка аукциона Christie's Magnificent Jewels составила $169,2 млн, 95% лотов были проданы по оценочной стоимости. В их числе - фантазийное бриллиантовое ожерелье интенсивно розового цвета весом 15,56 карата, проданное за $9,5 млн против предпродажной оценки в $9,5 млн - 12 млн.

Другие топовые лоты включали кольцо c бриллиантом типа IIa весом 28,70 карата D-цвета и чистоты VVS2 из собрания коллекционера произведений искусства Ли Вандервельде (Lee Vandervelde). Изделие отсудили за $2,1 млн против предпродажной оценки в $1,5- 2,0 млн.

Пара бриллиантовых сережек общим весом 77,71 карата из 187,63-каратного Diavik Foxfire - крупнейшего алмаза ювелирного качества, добытого в Северной Америке, принесла $1,6 млн. Их предпродажная оценка составила $1,3- 3 млн.

Кольцо с фантазийным бриллиантом ярко-желтого цвета весом 8,09 карата от Gillot & Co. было продано за $8,09 млн против предпродажной оценки в $900 тыс - 1,2 млн.

По словам Дафны Лингон (Daphne Lingon), выручка аукциона «демонстрирует прекрасное завершение нашего успешного года проведения глобальных ювелирных аукционов»

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

