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06 ноября 2018

Зимбабве сокращает количество горнодобывающих компаний до четырех

Сегодня
Новости

Правительство Зимбабве утвердило новую политику относительно алмазов, согласно которой, вести деятельность по геологоразведке и горной добыче в стране смогут только четыре компании, включая государственную Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Murowa Diamonds.
Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил, что Хараре решила сократить число горнодобывающих компаний до четырех для того, чтобы было легче следить за процессами добычи и продажи алмазов, сообщает газета Herald.
О двух других компаниях пока что ничего не известно, но ходят слухи о том, что китайская компания Anjin может стать одним из претендентов.
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Фото: ZCDC


NewsDay процитировало слова действующего министра информации Мангалисо Ндлову (Mangaliso Ndlovu), который заявил, что любая другая горнодобывающая или геологоразведочная компания может создать совместное предприятие с одной из этих четырех компаний.
«Правительство, действуя через ZCDC, будет контролировать 46% акций компаний и Фонд местных компаний – 5% местных партнеров любого иностранного инвестора, который намерен вести деятельность по добыче алмазов в Зимбабве», - сказал он.
Однако Ндлову сообщил, что закон о соотношении владения бизнесом в бриллиантовом секторе для иностранных компаний может быть отменен.
«Это зависит от подачи удовлетворительных заявок и должностной осмотрительности. Все алмазы, добытые любой компанией, должны быть представлены в Центр по управлению стоимостью алмазов, который будет основан ZCDC для проведения очистки, сортировки и оценки. Это не будет касаться Murowa Diamonds», - добавил он.
Новая алмазная политика, отметил Ндлову, привлечет частные компании к участию в создании стоимости после очистки и сортировки алмазов. До этого нужно будет получить необходимые разрешения.   
 Как и раньше, 10% от всех добытых алмазов будет отведено для создания стоимости в стране.
Зимбабве пересмотрела закон о расширении прав коренного населения, ограничив распространение правила о владении государственными фирмами большей частью акций в местных компаниях с иностранным участием только на алмазные и платиновые рудники, в отличие от предыдущего законопроекта, который распространялся на весь сектор горной добычи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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