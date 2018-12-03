Зимбабве сокращает количество горнодобывающих компаний до четырех

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Правительство Зимбабве утвердило новую политику относительно алмазов, согласно которой, вести деятельность по геологоразведке и горной добыче в стране смогут только четыре компании, включая государственную Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) и Murowa Diamonds.

Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) заявил, что Хараре решила сократить число горнодобывающих компаний до четырех для того, чтобы было легче следить за процессами добычи и продажи алмазов, сообщает газета Herald.

О двух других компаниях пока что ничего не известно, но ходят слухи о том, что китайская компания Anjin может стать одним из претендентов.



Фото: ZCDC





NewsDay процитировало слова действующего министра информации Мангалисо Ндлову (Mangaliso Ndlovu), который заявил, что любая другая горнодобывающая или геологоразведочная компания может создать совместное предприятие с одной из этих четырех компаний.

«Правительство, действуя через ZCDC, будет контролировать 46% акций компаний и Фонд местных компаний – 5% местных партнеров любого иностранного инвестора, который намерен вести деятельность по добыче алмазов в Зимбабве», - сказал он.

Однако Ндлову сообщил, что закон о соотношении владения бизнесом в бриллиантовом секторе для иностранных компаний может быть отменен.

«Это зависит от подачи удовлетворительных заявок и должностной осмотрительности. Все алмазы, добытые любой компанией, должны быть представлены в Центр по управлению стоимостью алмазов, который будет основан ZCDC для проведения очистки, сортировки и оценки. Это не будет касаться Murowa Diamonds», - добавил он.

Новая алмазная политика, отметил Ндлову, привлечет частные компании к участию в создании стоимости после очистки и сортировки алмазов. До этого нужно будет получить необходимые разрешения.

Как и раньше, 10% от всех добытых алмазов будет отведено для создания стоимости в стране.

Зимбабве пересмотрела закон о расширении прав коренного населения, ограничив распространение правила о владении государственными фирмами большей частью акций в местных компаниях с иностранным участием только на алмазные и платиновые рудники, в отличие от предыдущего законопроекта, который распространялся на весь сектор горной добычи.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished