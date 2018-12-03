11 компаний борются за то, чтобы оценивать алмазы Namdeb – СМИ

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По крайней мере 11 компаний борются за получение контракта на сумму 500 млн намибийских долларов, который позволит проводить оценку алмазов фирмы Namdeb следующие пять лет, сообщает газета Namibian.

Текущий контракт принадлежит намибийской компании Global Diamond Valuators, которая проводила оценку камней Namdeb с 2007 года.

Газета привела слова анонимного источника, который заявил, что правила тендера были созданы таким образом, чтобы только одна организация получала выгоду.

Тем не менее директор Global Diamond Valuators Андриес Ейсеб (Andries Eiseb) сказал, что заявление о том, что предложенные цены установлены ради выгоды его компании, не имеет никаких оснований.

«Цены выстроены так, что каждый подданный Намибии может принять участие в тендере, - отметил он. – Нам не было известно о каких-либо установленных Советом по снабжению специальных требованиях».

Оценщик был поставлен государством через министерство горнорудной промышленности страны, чтобы проследить за тем, что намибиские алмазы реализовываются по рыночной цене до того, как они будут проданы и экспортированы.

Оценщик правительства Намибии получает и оценивает все камни, произведенные Namdeb, которая является совместным предприятием между Windhoek и De Beers.

Затем камни отправляют в торговую компанию Namibia Diamond Trading Company (NDTC), которая является еще одним совместным предприятием между правительством Намибии и De Beers.

NDTC, в свою очередь, продает 85% алмазов сайтхолдерам, а оставшиеся 15% получает государственная компания Namib Desert Diamonds (Namdia).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished