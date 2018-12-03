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06 ноября 2018

Зимбабве не намерена вносить поправки в закон о бизнесе в алмазноми платиновом секторах - СМИ

Сегодня
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Зимбабве не намерена менять свои законы о соотношении владения бизнесом в алмазном и платиновом секторах для иностранных компаний, заявил представитель власти.
Хараре ослабила закон о расширении прав коренного населения, ограничив распространение правила о владении государственными фирмами большей частью акций в местных компаниях с иностранным участием только на алмазные и платиновые рудники.
Reuters сообщает, что такое заявление убьет надежды многих горнодобывающих компаний о том, что страна откроется для создания иностранными компаниями более свободного бизнеса в секторе алмазов и платины, когда в ближайшие недели правительство представит свою новую политику в области горной добычи.
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Фото: ZCDC


Агентство прокомментировало министра горнорудной промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил в кулуарах лондонской конференции по инвестициям, что «перемен не будет».
Однако анонимный источник из юниорной горнодобывающей компании, которая разрабатывает проект в Зимбабве, отметил, что надеется на некоторые послабления в законе при условии, что иностранные компании будут делать крупные инвестиции в местное сообщество.
Большая часть работ по добыче полезных ископаемых ведется в районе Маранге (Marange) на востоке Зимбабве, а производством владеет государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
В этом году ZCDC намерена произвести 3 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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