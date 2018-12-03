Продажи ювелирных изделий, часов и товаров класса люкс в Гонконге выросли в октябре

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В октябре продажи ювелирных изделий, часов и других ценных вещей в Гонконге выросли на 3,3%, до $878 млн, по сравнению с прошлым годом, согласно данным департамента переписи населения и статистики Гонконга.

Отмеченный уровень роста в октябре был выше, чем в сентябре, когда район пострадал от тайфуна «Мангхут», и продажи увеличились всего на 2,2%.

В октябре общее число туристов, посетивших Гонконг, выросло на 12%, до 5,9 млн человек, отметили в управлении по туризму Гонконга. Из них 4,7 млн приехали из материкового Китая.

За первые 10 месяцев этого года продажи выросли на 18,2%, до $9,10 млрд.

В октябре общий уровень розничных продаж в Гонконге увеличился на 6%, до $5,08 млрд, по сравнению с прошлым годом. В период с января по октябрь был зарегистрирован рост на 10,6% - до $51,3 млрд.

Рост розничных продаж в октябре был выше, чем в сентябре, благодаря увеличившемуся количеству туристов и постоянному притоку прибыли.

Ожидается, что более высокий уровень туризма, а также позитивный настрой на рынке труда и рост прибыли поспособствуют продолжению роста в секторе ювелирных изделий, часов и товаров класса люкс. Однако нестабильная ситуация в мире и более слабый рынок активов могут повлиять на настроение потребителей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



