Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Продажи ювелирных изделий, часов и товаров класса люкс в Гонконге выросли в октябре
Отмеченный уровень роста в октябре был выше, чем в сентябре, когда район пострадал от тайфуна «Мангхут», и продажи увеличились всего на 2,2%.
В октябре общее число туристов, посетивших Гонконг, выросло на 12%, до 5,9 млн человек, отметили в управлении по туризму Гонконга. Из них 4,7 млн приехали из материкового Китая.
За первые 10 месяцев этого года продажи выросли на 18,2%, до $9,10 млрд.
В октябре общий уровень розничных продаж в Гонконге увеличился на 6%, до $5,08 млрд, по сравнению с прошлым годом. В период с января по октябрь был зарегистрирован рост на 10,6% - до $51,3 млрд.
Рост розничных продаж в октябре был выше, чем в сентябре, благодаря увеличившемуся количеству туристов и постоянному притоку прибыли.
Ожидается, что более высокий уровень туризма, а также позитивный настрой на рынке труда и рост прибыли поспособствуют продолжению роста в секторе ювелирных изделий, часов и товаров класса люкс. Однако нестабильная ситуация в мире и более слабый рынок активов могут повлиять на настроение потребителей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished