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06 ноября 2018

Bonhams объявил результаты декабрьской продажи ювелирных украшений

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Украшения с белыми и цветными бриллиантами  уходили с молотка на аукционе Bonhams в Нью-Йорке в ходе декабрьской продажи ювелирных изделий, которая прошла 3 декабря 2018 года.
Наиболее эффектным лотом на торгах, длившихся два часа, стало кольцо с бриллиантом, которое было продано за $828 500 против его оценочной стоимости в $400 000-600 000. Впервые выставленное на аукцион из частной коллекции кольцо украсил бриллиант «изумрудной» огранки и весом 18,04 карата.

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Фото: Bonhams


Вторым топовым лотом стал бриллиантовый солитер от Royal De Versailles. Кольцо с круглым бриллиантом весом 7,01 карата, цвета F и чистоты  VS1 было продано за $275 000, что превысило предпродажную оценку в $180 000-250 000.
В числе других бесцветных бриллиантов, ослепивших своим сиянием участников торгов, были: солитер с бриллиантом весом  5,03 карата, проданный  за $250 000; сережки с бриллиантами огранки «сердце» весом 4,04 и 4,00 карата ($112 500); кольцо с бриллиантом весом 7,92 карата ($150 000); кольцо с фантазийным светло-желтым бриллиантом весом 18,76 карата, проданное за $231 250 против предпродажной оценки в $100 000 - 150 000.
Высокий спрос был отмечен на кольцо с кашмирским сапфиром и бриллиантом, изготовленное приблизительно в 1900 году. Благодаря сапфиру огранки «подушка» и  весом 3 карата изделие  был продано за $125 000 ($41 666 за карат) против его предпродажной оценки в $18 000-25 000. 
В дополнение к кашмирскому сапфиру Bonhams также выставил на продажу кольцо с сапфиром и бриллиантом с Цейлона (Шри-Ланка), изготовленное известным американским ювелиром Оскаром Хейманом (Oscar Heyman). Изделие с овальным сапфиром весом 17,03 карата было продано за $106 250 против его предпродажной оценки в  $60 000-80 000.
Ежегодно Bonhams продает  больше ювелирных лотов и проводит больше аукционов по продаже драгоценностей, чем другие международные аукционные дома.
 

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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