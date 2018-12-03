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06 ноября 2018
Lucapa начинает коммерческую добычу алмазов на Мотаэ
Новая фабрика постепенно достигнет своей проектной мощности, перерабатывая 1,1 млн тонн руды в год, после введения в эксплуатацию второй фабрики.
«Lucapa становится одной из нескольких алмазных компаний, акции которых представлены на международных биржах и которые ведут добычу более чем на одном руднике, - заявил управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Производство высококачественных камней на рудниках Луло (Lulo) и Мотаэ также позволит компании продолжить выполнять стратегии по увеличению стоимости алмазов с помощью создания партнерских отношений с диамантерами по всему миру, с которыми можно вести переговоры на высшем уровне».
Lucapa владеет 40% акций проекта Луло в Анголе.
Новая перерабатывающая фабрика на Мотаэ оборудована новейшими технологиями по добыче алмазов, включая два сепаратора алмазов XRT, созданных специально для добычи крупных редких алмазов типа IIa. Они будут обрабатывать камни до вторичной обработки на дробильной установке. Таким образом компания снизит риск потенциального разлома крупных камней и увеличит добычу цельного материала.
В ходе последней выборки проб на кимберлитовой трубке Мотаэ было добыто более 4 100 каратов алмазов. Как выяснилось ранее, запасы трубки были неправильно определены во время фазы пробной добычи камней.
Первая партия, состоящая из 2 500 камней, добытых в программе по выборке проб на Мотаэ, была отправлена в Антверпен в сентябре.
До этого Lucapa заявила, что намерена произвести около 44 000 каратов алмазов на Мотаэ за три года коммерческой добычи камней.
Независимая оценка ресурсов Мотаэ по JORC составила 1 млн каратов алмазов при смоделированной средней стоимости в $1 063 за карат. Этот результат оценки по JORC является вторым в мире по средней стоимости за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished