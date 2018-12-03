Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
AGD Diamonds получила награду за эффективную социальную политику и прозрачность
Горнодобывающая компания приняла участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Одержав в нем победу, AGD Diamonds продемонстрировала свои достижения в работе с персоналом, активную политику, которую она проводит на внутреннем уровне, а также стратегии социального развития и здорового образа жизни.
«Успешное участие в мероприятиях такого уровня – свидетельство эффективной социальной политики и медийной прозрачности предприятия», - сообщили Rough&Polished в компании.
Фото: AGD Diamonds
На данный момент AGD Diamonds является первой организацией в Архангельской области, которая использует отчет по международному стандарту GRI (Global Reporting Initiative) для информирования своих акционеров, партнеров и общества о реализации своих инициатив по экономическому развитию, социальному благополучию и экологической стабильности.
AGD Diamonds намерена принять участие в федеральном этапе конкурса, подведение итогов которого состоится в марте 2019 года.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проходит ежегодно с 2000 года и имеет своей целью привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург