AGD Diamonds получила награду за эффективную социальную политику и прозрачность

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Фото: AGD Diamonds

20 ноября AGD Diamonds, разрабатывающая месторождение алмазов имени В. Гриба в Архангельской области, стала победителем регионального этапа промышленного конкурса в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», говорится в пресс-релизе, распространенным компанией.Горнодобывающая компания приняла участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Одержав в нем победу, AGD Diamonds продемонстрировала свои достижения в работе с персоналом, активную политику, которую она проводит на внутреннем уровне, а также стратегии социального развития и здорового образа жизни.«Успешное участие в мероприятиях такого уровня – свидетельство эффективной социальной политики и медийной прозрачности предприятия», - сообщили Rough&Polished в компании.На данный момент AGD Diamonds является первой организацией в Архангельской области, которая использует отчет по международному стандарту GRI (Global Reporting Initiative) для информирования своих акционеров, партнеров и общества о реализации своих инициатив по экономическому развитию, социальному благополучию и экологической стабильности.AGD Diamonds намерена принять участие в федеральном этапе конкурса, подведение итогов которого состоится в марте 2019 года.Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проходит ежегодно с 2000 года и имеет своей целью привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций.