(ИА SakhaNews) – «Я не принял еще решения (по участию в форуме - прим. ТАСС). В принципе, в планах было, поскольку там у нас отдельная секция работы руководителей крупнейших мировых добывающих и металлургических компаний, но здесь, с точки зрения бизнес-этики, наверное, и с точки зрения поддержки российских бизнесменов, в том числе наших коллег, государственного банкира Андрея Костина, понимаю: если группа российских бизнесменов не поедет на форум в Давосе, наверное, можно будет подумать с точки зрения своего участия тоже», - сказал Иванов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум в Давосе в 2019 году. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что в случае, если ограничения на работу российских бизнесменов в Давосе не будут сняты, Россия откажется от участия в форуме.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, возможный бойкот Россией Всемирного экономического форума в Давосе не скажется на авторитете страны. По его словам, каждый российский бизнесмен может сам решать вопрос о своем участии в этом мероприятии.
Давосский форум - ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. Очередная традиционная ежегодная встреча в швейцарском Давосе будет посвящена проблеме глобализации и переменам в мире в эпоху Четвертой индустриальной революции, она пройдет с 22 по 25 января 2019 года.
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Гендиректор АЛРОСА может отказаться от участия в форуме в Давосе
(ИА SakhaNews) – «Я не принял еще решения (по участию в форуме - прим. ТАСС). В принципе, в планах было, поскольку там у нас отдельная секция работы руководителей крупнейших мировых добывающих и металлургических компаний, но здесь, с точки зрения бизнес-этики, наверное, и с точки зрения поддержки российских бизнесменов, в том числе наших коллег, государственного банкира Андрея Костина, понимаю: если группа российских бизнесменов не поедет на форум в Давосе, наверное, можно будет подумать с точки зрения своего участия тоже», - сказал Иванов.