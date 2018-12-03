Президент WFDB Блом - под конец года в индустрии ювелирных изделий и драгоценных камней ожидается рост

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Эрни Блом (Ernie Blom), президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) заявил, что в индустрии ювелирных изделий и алмазно-бриллиантовой отрасли можно будет наблюдать рост к концу года, согласно данным об импорте и экспорте, а также другим сообщениям в последние недели.Недавно Индия сообщила о росте экспорта на 19% в октябре, в то время как Бельгия отметила увеличение уровня экспорта на 17%. В то же время исследовательские группы отрасли розничных продаж США предсказывают рост экспорта приблизительно на 5% во время сезона праздников.«Данные выглядят оптимистично, - сказал Блом. – Мы видим большой рост экспорта бриллиантов из двух самых крупных центров – Индии и Бельгии. Прогнозы на праздничный сезон в США также очень воодушевляющие на фоне укрепления экономики страны. В прошлом месяце результаты продаж в «черную пятницу» и во время «кибер-понедельника» показали рекордно высокие значения».«К тому же, в Гонконге продажи украшений и других товаров класса люкс снова стабилизировались после спада в сентябре из-за тайфуна «Мангхут». На этой неделе мы рассмотрели отчет по исследованию, проведенному в прошлом месяце Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), согласно которому, более 53 млн потребителей США намерены приобрести продукцию с бриллиантами во время длительного периода праздников - с Дня благодарения до Дня святого Валентина. Эти данные могут дать нам уверенность в росте продаж, по мере того как мы приближаемся к концу 2018 года и начинаем новый год. Конечно, не все значения идут вверх, а геополитическая обстановка в мире в любой момент может преподнести неприятный сюрприз. Но, в целом, я считаю, что общая ситуация выглядит отлично. Мы можем надеяться на хорошие результаты продаж и пополнения запасов алмазно-бриллиантовой продукции в предстоящие недели», - заключил Блом.