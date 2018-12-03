Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Президент WFDB Блом - под конец года в индустрии ювелирных изделий и драгоценных камней ожидается рост
Недавно Индия сообщила о росте экспорта на 19% в октябре, в то время как Бельгия отметила увеличение уровня экспорта на 17%. В то же время исследовательские группы отрасли розничных продаж США предсказывают рост экспорта приблизительно на 5% во время сезона праздников.
«Данные выглядят оптимистично, - сказал Блом. – Мы видим большой рост экспорта бриллиантов из двух самых крупных центров – Индии и Бельгии. Прогнозы на праздничный сезон в США также очень воодушевляющие на фоне укрепления экономики страны. В прошлом месяце результаты продаж в «черную пятницу» и во время «кибер-понедельника» показали рекордно высокие значения».
«К тому же, в Гонконге продажи украшений и других товаров класса люкс снова стабилизировались после спада в сентябре из-за тайфуна «Мангхут». На этой неделе мы рассмотрели отчет по исследованию, проведенному в прошлом месяце Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), согласно которому, более 53 млн потребителей США намерены приобрести продукцию с бриллиантами во время длительного периода праздников - с Дня благодарения до Дня святого Валентина. Эти данные могут дать нам уверенность в росте продаж, по мере того как мы приближаемся к концу 2018 года и начинаем новый год. Конечно, не все значения идут вверх, а геополитическая обстановка в мире в любой момент может преподнести неприятный сюрприз. Но, в целом, я считаю, что общая ситуация выглядит отлично. Мы можем надеяться на хорошие результаты продаж и пополнения запасов алмазно-бриллиантовой продукции в предстоящие недели», - заключил Блом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished