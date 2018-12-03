Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
03 декабря 2018
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Прибыль Chow Tai Fook выросла на 8,8%
Компания получила чистую прибыль в размере $248 млн по сравнению с $227.6 млн за тот же период в прошлом году. Прибыль фирмы за полгода выросла на 20%, до $3,8 млрд, в 2017 году.
Согласно данным компании, в Большом Китае в секторе розничной торговли ювелирными изделиями за шестимесячный период наблюдался период роста благодаря устойчивому восстановлению экономики и улучшению настроения потребителей.
Однако ожидается, что это улучшение замедлится во втором полугодии из-за торговой войны между Китаем и США, а также по причине колебаний курса иностранной валюты.
Председатель Chow Tai Fook Jewellery Group д-р Генри Чен (Henry Cheng) отметил: «Показывая рост в период перемен, компания всегда готова наполнить энергией покупателей, продукцию и производство с помощью постоянных инвестиций в инновации и технологии, которые позволяют нам составлять и притворять в жизнь лучшие стратегии для совершенствования потребительского опыта. В любом случае мы довольны нашими среднесрочными и долгосрочными перспективами на рынок ювелирных изделий на фоне продолжающихся изменений, которые происходят в Китае».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished