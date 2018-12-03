Прибыль Chow Tai Fook выросла на 8,8%

Сегодня

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd заявила, что зарегистрировала рост на 8,8% в прибыли, полученной за шестимесячный период, окончившийся 30 сентября, на фоне выросшего спроса со стороны потребителей и притока туристов в Гонконг, говорится на портале jewellerynet.com.

Компания получила чистую прибыль в размере $248 млн по сравнению с $227.6 млн за тот же период в прошлом году. Прибыль фирмы за полгода выросла на 20%, до $3,8 млрд, в 2017 году.

Согласно данным компании, в Большом Китае в секторе розничной торговли ювелирными изделиями за шестимесячный период наблюдался период роста благодаря устойчивому восстановлению экономики и улучшению настроения потребителей.

Однако ожидается, что это улучшение замедлится во втором полугодии из-за торговой войны между Китаем и США, а также по причине колебаний курса иностранной валюты.

Председатель Chow Tai Fook Jewellery Group д-р Генри Чен (Henry Cheng) отметил: «Показывая рост в период перемен, компания всегда готова наполнить энергией покупателей, продукцию и производство с помощью постоянных инвестиций в инновации и технологии, которые позволяют нам составлять и притворять в жизнь лучшие стратегии для совершенствования потребительского опыта. В любом случае мы довольны нашими среднесрочными и долгосрочными перспективами на рынок ювелирных изделий на фоне продолжающихся изменений, которые происходят в Китае».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



