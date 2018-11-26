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06 ноября 2018

LMHC унифицирует описание цветов и новых методы обработки камней

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В рамках 29-го заседания Комитета по гармонизации руководств для лабораторий (Laboratory Manual Harmonisation Committee, LMHC), которое прошло в  Люцерне, Швейцария, с 14 по 15 ноября 2018 года, была принята новая формулировка для составления лабораторных отчетов по цветным камням и отчетов по новым методам обработки камней, говорится в пресс-релизе, распространенном  LMHC.
В обсуждении и принятии новых формулировок приняли участие такие ведущие лаборатории, как Central Gem Laboratory (CGL), CISGEM Laboratory, немецкая DSEF German Gem Lab, швейцарская Gübelin Gem Lab, Gem Laboratory Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) , Институт драгоценных камней и ювелирных изделий Таиланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT), а также Швейцарский геммологический институт (Swiss Gemmological Institute, SSEF).

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Фото: LMHC


«Мы рады, что все лаборатории-члены комитета работают сообща для принятия новых формулировок в сферах индустрии драгоценных камней, которые являются важными для торговли и потребителей», - подвела итоги мероприятия д-р Лор Киферт (Lore Kiefert), представитель лаборатории Gübelin Gem Lab, которая являлась организатором мероприятия.   
Участники заседания согласились внести изменения в «информационный лист №4». В измененном варианте сказано, что термин падпарадша (розово-оранжевая разновидность сапфира) нельзя использовать, если цвет камня является нестабильным и меняется на розовый при проведении теста на стабильность цвета. Членами комитета также было согласовано создание нового информационного листа об органических наполнителях трещин в любых цветных камнях и инфолиста о гидрофане (разновидность опала).
В ходе заседания также был поднят вопрос о новых методах обработки камней, таких как метод низкотемпературного нагрева корунда (low-temperature heating of corundum) и новый метод термической обработки сапфира (sapphire heat treatment), который часто путают с методом высоких давлений и температур (High Pressure-High Temperature, HPHT). В настоящий момент новый метод термической обработки не требует внесения дополнительных заметок в отчеты, так как является разновидностью метода обработки камней с помощью высоких температур.
Кроме того, члены LMHC рассмотрели проект пересмотра цветовых описаний камней и терминов, которые используются в торговле и лабораториях LMHC.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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