Ноябрьский алмазный тендер Diamcor принес компании $218,82 за карат

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Diamcor Mining продала 2 979,67 карата алмазов, добытых после возобновления производства на своем проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $653 652,23. Средняя цена за карат составила $218,82.

Компания заявила, что большая часть переработанного материала состояла из фракций меньшего размера. К тому же, компания переработала небольшой процент складированного базального материала с большим содержанием алмазов.

«Мы довольны качеством и стоимостью алмазов, добытых на проекте. Мы сосредоточились на увеличении объемов перерабатываемого материала, включая фракции всех размеров, начиная с 40 мм и выше, - сообщил генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – Результаты первоначальной переработки материала всех фракций соответствуют ожиданиям компании, и мы считаем, что переработка более крупного материала может положительно повлиять на общую стоимость продукции за карат в долларах и может означать добычу более крупных алмазов».

Компания отметила, что получила еще 2 312,88 карата алмазов до конца прошлого месяца, они будут реализованы в последнем тендере третьего квартала в этом месяце.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished