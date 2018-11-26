Эксклюзив

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Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

Вчера

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Ноябрьский алмазный тендер Diamcor принес компании $218,82 за карат

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news_10082018_diamcor.jpgDiamcor Mining продала 2 979,67 карата алмазов, добытых после возобновления производства на своем проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $653 652,23. Средняя цена за карат составила $218,82.
Компания заявила, что большая часть переработанного материала состояла из фракций меньшего размера. К тому же, компания переработала небольшой процент складированного базального материала с большим содержанием алмазов.
«Мы довольны качеством и стоимостью алмазов, добытых на проекте. Мы сосредоточились на увеличении объемов перерабатываемого материала, включая фракции всех размеров, начиная с 40 мм и выше, - сообщил генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – Результаты первоначальной переработки материала всех фракций соответствуют ожиданиям компании, и мы считаем, что переработка более крупного материала может положительно повлиять на общую стоимость продукции за карат в долларах и может означать добычу более крупных алмазов».
Компания отметила, что получила еще 2 312,88 карата алмазов до конца прошлого месяца, они будут реализованы в последнем тендере третьего квартала в этом месяце.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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