Чечня становится частью международного алмазопровода

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В Грозном открылась фабрика по огранке бриллиантов, на которой будут работать 60 человек, сообщают российские СМИ. Создание предприятия профинансировал Сакария Санни Наджибхай (Sakariya Sunny Nagjibhai), директор индийской компании HVK International, базирующейся в Мумбае, центре торговли алмазным сырьем и бриллиантами.

Согласно сообщениям СМИ, в церемонии открытия фабрики приняли участие руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Семён Машкауцан ,заместитель директора департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства Финансов РФ Юлия Гончаренко, председатель HVK International Наджибхай Сакария и другие.

Выступая на церемонии, Рамзан Кадыров отметил, что производство оснащено новейшими станками ведущих мировых производителей оборудования и готовая продукция будет реализовываться на рынках нескольких стран. «Мне особо приятно отметить, что инвестиционная привлекательность Чечни растёт. Это означает, что в республике воцарился прочный мир и имеются большие перспективы», - сказал он.

По словам Рамзана Кадыров, в текущем году объём инвестиций, направляемых в республику, возрос в два раза по сравнению с 2017 годом и в республике было реализовано 148 проектов, которые позволили создать около 2 000 рабочих мест.

Сообщается, что в будущем чеченское предприятие планирует создать филиал в Москве.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург





