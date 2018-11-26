Эксклюзив

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Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

Вчера

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

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19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

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Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Индийская Renaissance Jewellery приобрела американскую компанию

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Новости

Индийская компания Renaissance Jewellery (RJL) приобрела Jay Gems, американского поставщика украшений Дисней, за $26 млн, говорится в сообщении diamonds.net.
RJL получит доступ к трем дочерним компаниям Jay Gems: Jewelmark, которая создает свадебные украшения и ювелирные изделия для специализированных магазинов; Simply Diamonds, которая занимается делами независимых ювелиров; и Enchanted Disney Fine Jewelry, которая является основным поставщиком обручальных колец, сережек, колец и подвесок, созданных в тематике принцесс Диснея. 

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Фото: Enchanted Disney Fine Jewelry


В последнем финансовом году Jay Gems зарегистрировала прибыль в размере $79 млн, больше половины от общего объема продаж были осуществлены дочерней компаний фирмы, которая производит украшения в тематике Диснея.
Компания поставляет продукцию более чем для 6 000 ритейлеров, включая Signet Jewelers, Fred Meyer и Helzberg Diamonds. Руководство компании продолжит управлять деятельностью фирмы.
«С помощью финансовой поддержки и положения RJL в мире мы намерены создать мировой бренд из Enchanted Disney Fine Jewelry в течение пяти лет», - агентство привело слова заместителя председателя Renaissance Jewellery Сумита Шаха (Sumit Shah).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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