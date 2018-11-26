Индийская Renaissance Jewellery приобрела американскую компанию

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Индийская компания Renaissance Jewellery (RJL) приобрела Jay Gems, американского поставщика украшений Дисней, за $26 млн, говорится в сообщении diamonds.net.

RJL получит доступ к трем дочерним компаниям Jay Gems: Jewelmark, которая создает свадебные украшения и ювелирные изделия для специализированных магазинов; Simply Diamonds, которая занимается делами независимых ювелиров; и Enchanted Disney Fine Jewelry, которая является основным поставщиком обручальных колец, сережек, колец и подвесок, созданных в тематике принцесс Диснея.





Фото: Enchanted Disney Fine Jewelry





В последнем финансовом году Jay Gems зарегистрировала прибыль в размере $79 млн, больше половины от общего объема продаж были осуществлены дочерней компаний фирмы, которая производит украшения в тематике Диснея.

Компания поставляет продукцию более чем для 6 000 ритейлеров, включая Signet Jewelers, Fred Meyer и Helzberg Diamonds. Руководство компании продолжит управлять деятельностью фирмы.

«С помощью финансовой поддержки и положения RJL в мире мы намерены создать мировой бренд из Enchanted Disney Fine Jewelry в течение пяти лет», - агентство привело слова заместителя председателя Renaissance Jewellery Сумита Шаха (Sumit Shah).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished