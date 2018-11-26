Индия станет председателем КП с 1 января 2019 года

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Министерство торговли и промышленности Индии заявило 30 ноября о том, что станет председателем Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) начиная с 1 января 2019 года. Индия намерена сделать организацию более мощной и эффективной с точки зрения всеобщего охвата, в то же время оставаясь чуткой к вопросам и проблемам старательской добычи алмазов, говорится на сайте gjepc.org.В последний день недавнего пленарного заседания КП, которое прошло в Брюсселе, Бельгия, с 12 по 16 ноября 2018 года, Фредерика Могерини (Federica Mogherini), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в области безопасности, вице-президент Европейской комиссии, на церемонии закрытия передала председательство КП Индии в лице секретаря по вопросам торговли д-ра Анупа Вадхавана (Anup Wadhawan) начиная с 2019 года.Индия, как страна-председатель, проведет следующую межсессионную встречу КП.Ботсвана и Россия станут вице-председателями в период с 2019 по 2020 годы.