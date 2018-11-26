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Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

Вчера

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Индия станет председателем КП с 1 января 2019 года

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Новости
kp_logo.pngМинистерство торговли и промышленности Индии заявило 30 ноября о том, что станет председателем Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) начиная с 1 января 2019 года. Индия намерена сделать организацию более мощной и эффективной с точки зрения всеобщего охвата, в то же время оставаясь чуткой к вопросам и проблемам старательской добычи алмазов, говорится на сайте gjepc.org.
В последний день недавнего пленарного заседания КП, которое прошло в Брюсселе, Бельгия, с 12 по 16 ноября 2018 года, Фредерика Могерини (Federica Mogherini), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в области безопасности, вице-президент Европейской комиссии, на церемонии закрытия передала председательство КП Индии в лице секретаря по вопросам торговли д-ра Анупа Вадхавана (Anup Wadhawan) начиная с 2019 года.
Индия, как страна-председатель, проведет следующую межсессионную встречу КП.
Ботсвана и Россия станут вице-председателями в период с 2019 по 2020 годы.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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