Debswana назовет партнера для проведения работ на руднике Жваненг

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Ожидается, что Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, которым они владеют пополам, в следующем месяце назовет партнера по проекту Кат 9 (Cut 9), сообщают местные средства массовой информации.Кат 9 является продолжением рудника Жваненг (Jwaneng). Предполагается, что шахту углубят более чем на 650 метров для того, чтобы пройти сквозь слой руды, содержащий около 48 млн каратов алмазов, что поддержит жизнь рудника до 2034 года.Согласно Mmegi’s BusinessWeek, ряд местных и международных горнодобывающих компаний хотели заполучить проект, который на данный момент является единственным контрактным проектом, после того как проект Кат 8 (Cut 8) был завершен в соответствии со сроками и выделенным на него бюджетом.Проект Кат 8, который расширял рудник Жваненг и принес прибыль более $3 млрд, был совместным предприятием трех сторон, одной из которых была компания Majwe Mining.Контракт с компанией был рассчитан на 5 лет – на период 2011 - 2016 годов – с продлением еще на два года, до 2018 года.Тем не менее Mmegi’s BusinessWeek процитировала анонимный источник, который заявил, что нет гарантии, что Debswana подпишет контракт именно с Majwe, несмотря на то что компания весьма заинтересована проектом Кат 9.Считается, что Кат 9 – последний проект на руднике Жваненг, на котором будет возможно проведение открытых горных работ.