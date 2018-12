Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу 2018 завершилась

Сегодня

Фото: GDE

Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу 2018 года, организованная Алмазной биржей Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и Гуандунской биржей драгоценных камней и жадеита (Guangdong Gems & Jade Exchange, GDGJE) при поддержке Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), была успешно проведена 27 ноября.Более 600 делегатов из Бразилии, Таиланда, Индии, США, Украины, Сенегала, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Ливана, Канады, Сингапура, Ботсваны, Израиля, Южной Африки, Австралии, Германии, а также из Гонконга, Макао, Тайваня и Китая посетили мероприятие.Кати Беркс (Cathy Berx), губернатор Антверпена, Бельгия; Лю Сяолун (Liu Xiaolong), заместитель генерального директора Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая народного правления провинции Гуандун; Дяо Айлинь (Diao Ailin), заместитель генерального секретаря местного народного правления Гуанчжоу; Лю Яньхун (Liu Yanhong), заместитель генерального секретаря Китайской золотой ассоциации (China Gold Association); Би Лицзюнь (Bi Lijun), вице-президент китайской Торговой ассоциации драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewelry Trade Association); и Лю Вэнь (Liu Wen), председатель совета директоров холдинговой группы Гуандунской биржи присутствовали на церемонии открытия и вместе с мировыми отраслевыми организациями стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании между двумя биржами.Во время проведения главного форума «Дракон и бриллиант, слава и ювелирные изделия» произнесли речи такие гости мероприятия, как Лян Мин (Liang Ming), директор Института исследований иностранной торговли китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества (Foreign Trade Research Institute of Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation) министерства торговли Китая, Клемент Саббах (Clement Sabbagh), председатель Международной ассоциации цветных камней (International Coloured Gemstone Association, ICA), а также Мартин Рапапорт, основатель аналитического и новостного агентства Rapaport.GDGJЕ и ICA выпустили первую версию журнала InColor Magazine на китайском языке.Биржи также провели субфорум днем 27 ноября. GZDE предложила создать Алмазный альянс (Rough Diamond Alliance) для расширения своего присутствия в алмазном секторе и нормализировать алмазную цепочку поставок Китая. GDGJЕ создала свой Клуб дизайнеров, предоставив платформу для обмена информацией между местными и международными дизайнерами, которая предлагает своим клиентам отраслевые сервисы, такие как защита интеллектуальной собственности и развития, она также обеспечивает поддержку развития инновационного подхода и модернизации отрасли.В рамках форума «Строим на века: оптимизация алмазной отрасли с точки зрения поставок» с речами выступили представители Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association), De Beers Auction Sales, AWDC, HRD Antwerp, RapNet, DIAMSLEDGER, а также ведущие китайские производители выращенных в лаборатории бриллиантов, а ритейлеры провели обсуждение перспектив оптимизации алмазной цепочки поставок Китая, стимулируя оживленную дискуссию.Форум, проведенный GDGJE, под названием «По всем каналам: синергия производственно-сбытовой цепочки ювелирных изделий и цепочки поставок» завершился кульминационными речами представителей Геммологического института Китайского университета геологических наук (Gemological Institute of China University of Geosciences, Wuhan), отдела экономических прогнозов Государственного информационного центра, Гильдии лабораторий по созданию драгоценных камней, ассоциации ювелиров Джайпура, Индия, компании Chow Tai Fook и многих других.После 2016 и 2017 годов биржи снова провели Международную конференцию по ювелирным изделиям и бриллиантам 2018 года для того, чтобы создать платформу по обмену опытом для местных и международных отраслевых компаний и партнеров, для изучения улучшений качества системы поставок алмазов и ювелирных изделий в рамках инициативы «Один пояс и один путь», Стратегии расширения области залива (Greater Bay Area Strategy) и создания Свободного торгового порта (Free Trade Port). Конференция увеличила влияние индустрии ювелирных изделий и алмазов в Паню, Гуанчжоу, что посодействовало интеграции китайской отрасли ювелирных изделий и алмазов в международный рынок и поспособствовало продвижению этой отрасли к элитному классу производственно-сбытовой цепочки.