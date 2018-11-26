BlueRock Diamonds активно защищается против обвинений бывшего генерального директора

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BlueRock Diamonds заявила, что она «активно» защищается от претензий в размере £55 000, выдвинутых против компании бывшим генеральным директором компании Рианом Виссером (Riaan Visser), так как судебный иск не имеет оснований.

Компания сообщила, что Виссер подал иск, в котором обвинил BlueRock в использовании генератора в 2016 году.

Эта сумма была включена в первоначальную претензию, которую бывший генеральный директор отправил в суд 23 февраля 201 года. Однако затем он забрал свое заявление.

В прошлом октябре BlueRock отметила, что все судебные издержки были заложены в бюджет компании, а южноафриканским судам была предоставлена гарантия полной оплаты первоначального иска.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



