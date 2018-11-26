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Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

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19 ноября 2018

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Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

BlueRock Diamonds активно защищается против обвинений бывшего генерального директора

Сегодня
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BlueRock Diamonds заявила, что она «активно» защищается от претензий в размере £55 000, выдвинутых против компании бывшим генеральным директором компании Рианом Виссером (Riaan Visser), так как судебный иск не имеет оснований.
Компания сообщила, что Виссер подал иск, в котором обвинил  BlueRock  в использовании генератора в 2016 году.
Эта сумма была включена в первоначальную претензию, которую бывший генеральный директор отправил в суд 23 февраля 201 года. Однако затем он забрал свое заявление.
В прошлом  октябре BlueRock отметила, что  все судебные издержки были заложены в бюджет компании, а южноафриканским судам была предоставлена гарантия полной оплаты первоначального иска.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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