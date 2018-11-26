Саймон МакКеон АО вступит в совет директоров Rio Tinto

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Rio Tinto назначила Саймона МакКеона АО (Simon McKeon АО) на должность независимого неисполнительного директора. МакКеон, гражданин Австралии, присоединится к совету директоров 1 января 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.МакКеон обладает огромным опытом, который он получил на управляющих должностях в сфере финансов, права, благотворительности, а также в правительственном секторе. После получения разрешения на ведение адвокатской практики он проработал 30 лет в компании Macquarie.В настоящий момент он является канцлером университета Monash, неисполнительным директором группы компаний Spotless и научным сотрудником института по подготовке директоров компаний. Также Саймон ведет активную общественную деятельность, участвуя в нескольких благотворительных фондах Австралии.Председатель Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) заявил: «Я рад, что Саймон согласился присоединиться к совету директоров. Его назначение расширит австралийский состав совета директоров, а его большой опыт в ведении австралийского бизнеса, знание политической среды, а также гражданского общества создаст неоценимые возможности в отношении Австралии, так как в этой стране находятся некоторые наши ключевые активы».