Эксклюзив
Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари
Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
Сегодня
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Саймон МакКеон АО вступит в совет директоров Rio Tinto
МакКеон обладает огромным опытом, который он получил на управляющих должностях в сфере финансов, права, благотворительности, а также в правительственном секторе. После получения разрешения на ведение адвокатской практики он проработал 30 лет в компании Macquarie.
В настоящий момент он является канцлером университета Monash, неисполнительным директором группы компаний Spotless и научным сотрудником института по подготовке директоров компаний. Также Саймон ведет активную общественную деятельность, участвуя в нескольких благотворительных фондах Австралии.
Председатель Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) заявил: «Я рад, что Саймон согласился присоединиться к совету директоров. Его назначение расширит австралийский состав совета директоров, а его большой опыт в ведении австралийского бизнеса, знание политической среды, а также гражданского общества создаст неоценимые возможности в отношении Австралии, так как в этой стране находятся некоторые наши ключевые активы».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished