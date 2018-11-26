Сергей Иванов избавляется от акций компании

Сегодня

Генеральный директор АЛРОСА в течение ноября снизил свою долю в эмитенте до 0,0272%.

В соответствии с Сообщением о существенном факте и инсайдерской информации об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов дважды в течение ноября изменял размер своей доли в уставном капитале.

Так, по состоянию на 16 ноября 2018 года размер доли менеджера снизился с 0,0407% до 0,0333%.

А по состоянию на 30 ноября 2018 года доля Сергея Иванова составила уже 0,0272%.