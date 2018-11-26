Оценка ресурсов проекта Тонго в Сьерра-Леоне составляет 7,4 млн каратов

Сегодня

Newfield Resources заявила, что ресурсные запасы ее алмазного проекта Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне, согласно Совместному комитету по рудным запасам (Joint Ore Reserves Committee), на 4 из 11 кимберлитовых трубок, идентифицированных на проекте, составляет 7,4 млн каратов.

Исполнительный директор компании Майк Линн (Mike Lynn) сообщил, что 1,9 млн каратов или около 25% от новой оценки запасов относятся к обозначенной категории.

«Этот результат вселяет большую уверенность в ключевых геологических и технических параметрах, - сказал он. – Мы рады, что была озвучена такая высокая ресурсная оценка на ранних этапах программы разведки Newfield на Тонго».

Он добавил, что содержание алмазов и стоимость, в частности на кимберлитах Кунду (Kundu) и Ландо (Lando), указывает на то, что они являются самыми «впечатляющими» кимберлитами в мире на основе стоимости за тонну породы в долларах. Новая оценка ресурсов проводилась до глубины в 230 м от поверхности.

Лунн отметил, что предыдущая программа по бурению более глубоких скважин показала, что эти кимберлиты более глубокие, чем предполагалось. Наряду с большим потенциалом других идентифицированных на проекте кимберлитов, результаты от предыдущей программы могут означать, что общая оценка запасов алмазов может быть в будущем увеличена, если будут проведены дальнейшие работы по оценке ресурсов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



