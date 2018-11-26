Колье «Павлин» из кашмирских сапфиров принесло Christie’s $15 млн на аукционе в Гонконге

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Фото: Christie's

Уникальное колье, украшенное королевскими синими кашмирскими сапфирами весом 109,08 карата и бриллиантами, принесло Christie’s $15 млн во время проведения аукциона «Великолепные украшения» (Magnificent Jewels) в Гонконге.Цена за карат от продажи колье «Павлин» достигла $137 146, став мировой рекордной ценой за колье из кашмирских сапфиров.Вики Сек (Vickie Sek), председатель отдела ювелирных изделий Christie’s в Азии, заявила: «Международные коллекционеры из 18 стран приняли участие в нашем аукционе ювелирных изделий. На колье «Павлин» были сделаны заявки от трех очень активных покупателей, и скоро цена за колье достигла рекордной отметки. Также пять клиентов подали заявки на «Луну Бароды» (Moon of Baroda), бриллиант, который носила на себе Мерлин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Он был продан за сумму, которая в три раза превышала его первоначальную оценку».