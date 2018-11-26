Эксклюзив
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Колье «Павлин» из кашмирских сапфиров принесло Christie’s $15 млн на аукционе в Гонконге
Цена за карат от продажи колье «Павлин» достигла $137 146, став мировой рекордной ценой за колье из кашмирских сапфиров.
Фото: Christie's
Вики Сек (Vickie Sek), председатель отдела ювелирных изделий Christie’s в Азии, заявила: «Международные коллекционеры из 18 стран приняли участие в нашем аукционе ювелирных изделий. На колье «Павлин» были сделаны заявки от трех очень активных покупателей, и скоро цена за колье достигла рекордной отметки. Также пять клиентов подали заявки на «Луну Бароды» (Moon of Baroda), бриллиант, который носила на себе Мерлин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Он был продан за сумму, которая в три раза превышала его первоначальную оценку».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished