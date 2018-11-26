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29 октября 2018

Синтетические бриллианты завоевали сердца покупателей в период скидок

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Во время кибер-недели Lightbox, бренд синтетических камней  De Beers, открыл свой первый флеш-магазин во Всемирном торговом центре Уэстфилда (Westfield World Trade Center) Oculus, сообщает IDEXONLINE.
Посетители магазина могут увидеть первую коллекцию ювелирных изделий Lightbox, которая в настоящий момент доступна для продажи только онлайн. Сережки и подвески с созданными в лаборатории камнями розового, светло-голубого и белого цветов можно померить на себя, а для тех, кто решил оформить заказ прямо в магазине, доставка будет бесплатной. Все украшения представлены в серебре или розовом золоте. Цены на ювелирные изделия начинаются от $200 за четверть карата и доходят до $800 за карат.
Магазин также оснащен интерактивной платформой, которая позволяет покупателям сделать селфи с выбранными украшениями.
Кроме того, в «черную пятницу» на сатирической торговой интернет-платформе Cards Against Humanity было реализовано кольцо с синтетическим бриллиантом весом 1,5 карата за рекордно низкую цену - $32,15. На платформе было представлено всего одно кольцо компании Brilliant Earth с первоначальной ценой в размере $3 215, и к 8 часам вечера оно уже было продано, говорится на портале diamonds.net. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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