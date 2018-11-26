Эксклюзив
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Синтетические бриллианты завоевали сердца покупателей в период скидок
Посетители магазина могут увидеть первую коллекцию ювелирных изделий Lightbox, которая в настоящий момент доступна для продажи только онлайн. Сережки и подвески с созданными в лаборатории камнями розового, светло-голубого и белого цветов можно померить на себя, а для тех, кто решил оформить заказ прямо в магазине, доставка будет бесплатной. Все украшения представлены в серебре или розовом золоте. Цены на ювелирные изделия начинаются от $200 за четверть карата и доходят до $800 за карат.
Магазин также оснащен интерактивной платформой, которая позволяет покупателям сделать селфи с выбранными украшениями.
Кроме того, в «черную пятницу» на сатирической торговой интернет-платформе Cards Against Humanity было реализовано кольцо с синтетическим бриллиантом весом 1,5 карата за рекордно низкую цену - $32,15. На платформе было представлено всего одно кольцо компании Brilliant Earth с первоначальной ценой в размере $3 215, и к 8 часам вечера оно уже было продано, говорится на портале diamonds.net.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург