Эксклюзив
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
АЛРОСА выручила $17 млн на алмазном аукционе в Израиле
Компания реализовала 105 алмазов ювелирного качества общим весом 1906 карат. Суммарная выручка от продаж достигла $17 млн. Победителями по разным позициям признаны 44 компании.
«Результаты последнего в этом году израильского аукциона подтверждают стабильный спрос на нашу продукцию в этой стране – суммарная стартовая цена была значительно превышена. Всего в этом году мы провели в Израиле шесть аукционов, реализовав крупноразмерное алмазное сырье почти на $90 млн», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
К участию в прошедшем аукционе были приглашены более 100 компаний из Израиля, Бельгии, Гонконга, Индии, ОАЭ, США и России.
Алмазы специальных размеров в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов.