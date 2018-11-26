АЛРОСА выручила $17 млн на алмазном аукционе в Израиле

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который проходил в Израиле с 4 по 22 ноября 2018 года.Компания реализовала 105 алмазов ювелирного качества общим весом 1906 карат. Суммарная выручка от продаж достигла $17 млн. Победителями по разным позициям признаны 44 компании.«Результаты последнего в этом году израильского аукциона подтверждают стабильный спрос на нашу продукцию в этой стране – суммарная стартовая цена была значительно превышена. Всего в этом году мы провели в Израиле шесть аукционов, реализовав крупноразмерное алмазное сырье почти на $90 млн», - прокомментировал итоги аукциона Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.К участию в прошедшем аукционе были приглашены более 100 компаний из Израиля, Бельгии, Гонконга, Индии, ОАЭ, США и России.Алмазы специальных размеров в соответствии с российским законодательством могут реализовываться только посредством аукционов.