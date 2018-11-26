Mountain Province представила показатели на 2019 финансовый год и обновила показатели деятельности в 2018 году

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Mountain Province Diamonds Inc. представила основные показатели на 2019 финансовый год по шахте Гачо Куэй (Gahcho Kue) и обновленные данные по деятельности компании в 2018 году.

В 2019 году компания переработала 3,1- 3,2 млн. тонн руды и произвела 6,6 – 6,9 млн. каратов. Себестоимость производства составила 110 - 120 канадских долларов за тонну, в то время как производственные издержки фирмы достигли 50 - 54 канадских долларов за карат (все цифры приведены на 100%).

Добыча алмазов в 2018 году оставалась стабильной, и существует высокая уверенность в том, что будет переработан запланированный годовой объем руды, а производство алмазов будет выше верхнего запланированного предела в 6,6 млн. каратов. Все это будет обеспечено за счет плановых эксплуатационных расходов и бюджетных средств, заявленных на 2018 год.





Фото: Mountain Province Diamonds





«2018 год, безусловно, был трудным для производителей. Первая половина года была относительно спокойной со скромным ростом цен, наблюдаемым во всех категориях алмазов. Однако с июля мы стали свидетелями некоторого ценового давления, в частности, в сегменте алмазов меньшего размера и более низкого качества. В ходе нашей недавней 9-й торговой сессии, в ходе которой была продана вся наша доступная продукция, мы наблюдали небольшое улучшение цен в категории мелких товаров более низкого качества. Улучшение эффективности продаж было обнадеживающим, поскольку мы движемся к сезону пиковых розничных продаж бриллиантов, который, если будет успешен, как мы на то надеемся, приведет к улучшению доверия к рынку алмазов в 2019 году», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

