Pan-African Diamonds идентифицировала три потенциальных участка для проведения разведки в Гвинее

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Фото: Pan-African Diamonds

Pan-African Diamonds сообщила, что идентифицировала три потенциальных участка для проведения геологоразведки в районе Соромайа-Керуане (Soromaya-Kerouané), на который компания получила лицензию для проведения операций по разведке алмазов.До этого на участках была проведена еще одна независимая техническая оценка местности, которую осуществила компания-консультант по техническим вопросам горной добычи Deloitte.«Согласно новым результатам независимой технической оценки местности, участок Соромайа-Керуане, на который Pan-African Diamonds имеет лицензию на разведку, обладает потенциальной ценностью, - заявил соучредитель и финансовый директор компании Джеймс Вард (James Ward). – Мы довольны предварительными результатами исследований местности и рады, что были идентифицированы потенциальные кимберлитовые участки для проведения геологоразведки».Pan-African Diamonds полностью владеет лицензией на геологоразведку на участке Соромайа-Керуане, которую она получила в 2017 году. Первый срок действия лицензии составляет три года.Участок имеет площадь 95,5 квадратных километров и находится в известном алмазном регионе Гвинеи под названием Аредор (Aredor).