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Pan-African Diamonds идентифицировала три потенциальных участка для проведения разведки в Гвинее
Фото: Pan-African Diamonds
До этого на участках была проведена еще одна независимая техническая оценка местности, которую осуществила компания-консультант по техническим вопросам горной добычи Deloitte.
«Согласно новым результатам независимой технической оценки местности, участок Соромайа-Керуане, на который Pan-African Diamonds имеет лицензию на разведку, обладает потенциальной ценностью, - заявил соучредитель и финансовый директор компании Джеймс Вард (James Ward). – Мы довольны предварительными результатами исследований местности и рады, что были идентифицированы потенциальные кимберлитовые участки для проведения геологоразведки».
Pan-African Diamonds полностью владеет лицензией на геологоразведку на участке Соромайа-Керуане, которую она получила в 2017 году. Первый срок действия лицензии составляет три года.
Участок имеет площадь 95,5 квадратных километров и находится в известном алмазном регионе Гвинеи под названием Аредор (Aredor).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished