Эксклюзив
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Cedex запустила Алмазную товарную биржу
Биржа пошла на такой шаг после того, как получила более $20 млн за первоначальное предложение коинов (Initial Coin Offering, ICO).
CEDEX заявляет, что она объединяет продавцов и инвесторов в алмазные активы на своей платформе, обеспечивая их технологиями, которые позволят проводить анализ рынка на уровне лучших алмазных экспертов.
«Менее чем за 10 лет индустрия криптовалют превысила уровень рыночной капитализации всемирной алмазно-бриллиантовой отрасли. Как раз тогда CEDEX , первая алмазная товарная биржа, основанная на блокчейн-технологиях, появилась на горизонте и свела вместе владельцев криптовалют и алмазную индустрию, предоставляя поставщикам алмазов новое средство для получения прибыли. Слияние этих двух отраслей может в конечном счете превратить бриллианты в жизнеспособный финансовый актив с помощью безопасной и прозрачной платформы для торговли», - добавили представители биржи.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished