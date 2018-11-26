Cedex запустила Алмазную товарную биржу

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CEDEX, первая сертифицированная алмазная биржа, созданная с помощью блокчейн-технологий, которая поможет сократить пропасть между традиционной алмазной индустрией и инновационными финансовыми рынками, запустила бета-версию своей алмазной товарной биржи. Первый раз за всю историю алмазами можно будет торговать как товарами из любого другого финансового класса активов.Биржа пошла на такой шаг после того, как получила более $20 млн за первоначальное предложение коинов (Initial Coin Offering, ICO).CEDEX заявляет, что она объединяет продавцов и инвесторов в алмазные активы на своей платформе, обеспечивая их технологиями, которые позволят проводить анализ рынка на уровне лучших алмазных экспертов.«Менее чем за 10 лет индустрия криптовалют превысила уровень рыночной капитализации всемирной алмазно-бриллиантовой отрасли. Как раз тогда CEDEX , первая алмазная товарная биржа, основанная на блокчейн-технологиях, появилась на горизонте и свела вместе владельцев криптовалют и алмазную индустрию, предоставляя поставщикам алмазов новое средство для получения прибыли. Слияние этих двух отраслей может в конечном счете превратить бриллианты в жизнеспособный финансовый актив с помощью безопасной и прозрачной платформы для торговли», - добавили представители биржи.