АЛРОСА назвала сроки появления вариантов восстановления рудника «Мир»

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(РБК) - Варианты возможных решений по восстановлению добычи на алмазном руднике «Мир» в Якутии появятся к марту 2019 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов на инвестфоруме «Россия зовет», передал корреспондент РБК.

«Появилось несколько новых интересных гипотез, решений, которые мы должны проверить. Думаю, что к марту, ко второму полугодию мы увидим серьезные технические наработки. К марту, возможно, у нас будут дополнительные наработки, которые мы сможем комментировать, пытаться оцифровывать», － рассказал Иванов.

По его словам, теоретически решение может быть найдено в 2019 году. «Но мы не торопимся», － добавил президент компании и отметил, что рудник «Мир» будет восстановлен, и это только вопрос времени.

Иванов рассказал, что при восстановлении рудника, возможно, будут применяться «какие-то совершенно новые решения».

«Никаких негативных новостей у нас нет. Мы считаем, работаем с компаниями по гидрогеологии, водоотведению. После аварии мы сто раз должны быть уверены, что все риски, которые есть, － это только гидрогеология и водопритоки. Пока мы их не решим, мы не будем двигаться дальше. Как только будет экономически целесообразный проект, он быстро попадет в инвестпрограмму», － добавил президент компании.

Ранее Иванов утверждал, что добыча на руднике возобновится не ранее 2022 года.

Авария на руднике «Мир» в Якутии, который принадлежит компании АЛРОСА, произошла в августе 2017 года. Из карьера прорвалась вода, которая затопила шахту. В ней находились 151 рабочий, большинство из которых удалось эвакуировать в первые часы, однако восемь шахтеров погибли. По данным Ростехнадзора, причиной случившегося стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности. После этого вице-президент АЛРОСА по инновациям и глава проектировщика рудника «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев покинул компанию.

В январе АЛРОСА объявила конкурс проектов, направленных на восстановление добычи на руднике «Мир».





