Эксклюзив

Стиль всегда отражает культуру

Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...

26 ноября 2018

Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает

Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...

19 ноября 2018

Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня

Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...

12 ноября 2018

«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM

Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...

06 ноября 2018

Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...

29 октября 2018

АЛРОСА назвала сроки появления вариантов восстановления рудника «Мир»

Сегодня
Новости
(РБК) - Варианты возможных решений по восстановлению добычи на алмазном руднике «Мир» в Якутии появятся к марту 2019 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов на инвестфоруме «Россия зовет», передал корреспондент РБК.
«Появилось несколько новых интересных гипотез, решений, которые мы должны проверить. Думаю, что к марту, ко второму полугодию мы увидим серьезные технические наработки. К марту, возможно, у нас будут дополнительные наработки, которые мы сможем комментировать, пытаться оцифровывать», － рассказал Иванов.
По его словам, теоретически решение может быть найдено в 2019 году. «Но мы не торопимся», － добавил президент компании и отметил, что рудник «Мир» будет восстановлен, и это только вопрос времени.
Иванов рассказал, что при восстановлении рудника, возможно, будут применяться «какие-то совершенно новые решения».
«Никаких негативных новостей у нас нет. Мы считаем, работаем с компаниями по гидрогеологии, водоотведению. После аварии мы сто раз должны быть уверены, что все риски, которые есть, － это только гидрогеология и водопритоки. Пока мы их не решим, мы не будем двигаться дальше. Как только будет экономически целесообразный проект, он быстро попадет в инвестпрограмму», － добавил президент компании.
Ранее Иванов утверждал, что добыча на руднике возобновится не ранее 2022 года.
Авария на руднике «Мир» в Якутии, который принадлежит компании АЛРОСА, произошла в августе 2017 года. Из карьера прорвалась вода, которая затопила шахту. В ней находились 151 рабочий, большинство из которых удалось эвакуировать в первые часы, однако восемь шахтеров погибли. По данным Ростехнадзора, причиной случившегося стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности. После этого вице-президент АЛРОСА по инновациям и глава проектировщика рудника «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев покинул компанию.
В январе АЛРОСА объявила конкурс проектов, направленных на восстановление добычи на руднике «Мир».


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished