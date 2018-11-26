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29 октября 2018
АЛРОСА назвала сроки появления вариантов восстановления рудника «Мир»
«Появилось несколько новых интересных гипотез, решений, которые мы должны проверить. Думаю, что к марту, ко второму полугодию мы увидим серьезные технические наработки. К марту, возможно, у нас будут дополнительные наработки, которые мы сможем комментировать, пытаться оцифровывать», － рассказал Иванов.
По его словам, теоретически решение может быть найдено в 2019 году. «Но мы не торопимся», － добавил президент компании и отметил, что рудник «Мир» будет восстановлен, и это только вопрос времени.
Иванов рассказал, что при восстановлении рудника, возможно, будут применяться «какие-то совершенно новые решения».
«Никаких негативных новостей у нас нет. Мы считаем, работаем с компаниями по гидрогеологии, водоотведению. После аварии мы сто раз должны быть уверены, что все риски, которые есть, － это только гидрогеология и водопритоки. Пока мы их не решим, мы не будем двигаться дальше. Как только будет экономически целесообразный проект, он быстро попадет в инвестпрограмму», － добавил президент компании.
Ранее Иванов утверждал, что добыча на руднике возобновится не ранее 2022 года.
Авария на руднике «Мир» в Якутии, который принадлежит компании АЛРОСА, произошла в августе 2017 года. Из карьера прорвалась вода, которая затопила шахту. В ней находились 151 рабочий, большинство из которых удалось эвакуировать в первые часы, однако восемь шахтеров погибли. По данным Ростехнадзора, причиной случившегося стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности. После этого вице-президент АЛРОСА по инновациям и глава проектировщика рудника «Якутнипроалмаз» Александр Чаадаев покинул компанию.
В январе АЛРОСА объявила конкурс проектов, направленных на восстановление добычи на руднике «Мир».