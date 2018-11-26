RioZim требует от ЦБ $92 млн

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Компания RioZim приняла меры и подала в суд на Резервный банк Зимбабве с требованием выплатить ей оставшуюся денежную сумму за золото в долларах США, сообщает Reuters.

Золотодобывающая компания, которая закрыла три своих шахты в прошлом месяце из-за долларового кризиса, требует выплатить ей $92 млн.

Компании-добытчики золота продают все свое сырье Fidelity Printers&Refiners, дочерней компании филиала центрального банка, которая потом экспортирует его.

«Истец пострадал от прямой потери денежных средств и обесценивания покупательной способности заработанных денег…», - цитирует агентство заявление RioZim.

С 2016 года ЦБ выплатил всего 15% от всей суммы за купленное у компании золото в долларах вместо того, чтобы выплатить 30%.

Министр финансов Мтхули Нкубе (Mthuli Ncube) сообщил, что на ЦБ повлияли проблемы с поставками иностранной валюты, и это весьма негативно сказалось на секторе горной добычи.

Министерство пересмотрело в сторону понижения лимиты обязательной продажи иностранной валюты крупными золотодобывающими компаниями, и это означает, что они будут сохранять 55% от своего дохода в долларах.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

