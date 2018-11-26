Mountain Province объявила о назначении Тома Маккэндлесса вице-президентом по геологоразведке

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Mountain Province Diamonds объявила о назначении Тома Маккэндлесса (Tom McCandless) вице-президентом компании по геологоразведке.

Доктор Маккэндлесс имеет более чем 40-летний опыт в области разведки полезных ископаемых. Он принимал непосредственное участие в открытии алмазных рудников Экати (Ekati) и (Ренар) Renard. До этого Маккэндлесс занимал пост главы совета директоров Kennady Diamonds Corp. и входил в состав группы, ответственной за экспертизу и переговоры, которые привели к приобретению Mountain Province Kennady Diamonds в апреле 2018 года.

Маккэндлесс является зарегистрированным профессиональным геологом и адъюнкт-профессором университетов Альберты и Аризоны.

«Мы очень рады объявить о назначении Тома в качестве нашего нового руководителя геологоразведки ... Он будет играть ключевую роль в продвижении наших разведочных программ, поскольку мы продолжаем поиск следующего потенциального месторождения алмазов на наших объектах», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

