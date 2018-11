GJC провел в Джайпуре «Премию для лучших производителей Индии»

Сегодня

Фото: GJC

Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) провел свою четвертую Премию для лучших производителей Индии (Preferred Manufacturer of India, PMI) с 26 по 28 ноября 2018 года в отеле Jaipur Marriott в Джайпуре.В качестве почетных гостей на открытии PMI присутствовали Роли Агарвал (Smt Rolee Agarwal), комиссар подоходных налогов, и Субход Агарвал (Subhod Agarwal), дополнительный главный секретарь департамента высшего и технического образования правительства Раджастхан, а также Суед Шахнаваз Хуссейн (Syed Shahnawaz Hussain), бывший министр и государственный представитель и старший руководитель партии Bhartiya Janta Party (BJP).Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), председатель GJC, заявил: «Премия является инициативой, на которой мы предоставляем идеальную возможность производителям и ритейлерам для создания бизнеса. В настоящее время PMI известна как платформа, где покупатели и продавцы могут лучше узнать друг друга. Я считаю, что необходимо модернизировать каждую торговую выставку, основываясь на модели PMI, для того, чтобы добиться успеха в области ведения бизнеса, так как такое мероприятие помогает создать более крепкие связи между продавцами и покупателями».Н. Ананта Падманабан (N. Anantha Padmanaban), вице-председатель GJC, сообщил: «Нашей целью является помочь покупателям реализовать свои бизнес-цели, сочетая при этом бизнес и досуг. PMI уже стала известным мероприятием и брендом в индустрии и помогла развитию многих компаний».Премия Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям проводится в избранных городах, в которых существуют проблемы взаимодействия между производителями и ритейлерами, связанные со спросом и поставками украшений. Кроме того, каждый участник имеет равные шансы для того, чтобы обсудить бизнес с ведущими ритейлерами из разных городов страны. PMI предоставляет разнообразные бизнес-возможности для участников мероприятия, такие как усовершенствование имиджа бренда компаний и расширение доли участия в рынке, создавая и укрепляя бизнес-связи с видными ритейлерами Индии.GJC представляет около 6 тыс. участников индустрии ювелирных изделий, включая производителей, оптовиков, ритейлеров, дистрибьютеров, лаборатории, геммологов, дизайнеров и сервисы, которые тесно связаны с сектором драгоценных камней и ювелирных изделий.