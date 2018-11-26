Экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 21% в октябре

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В октябре экспорт ювелирных изделий из Гонконга оставался стабильным, показатели выросли на 21,1% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

С января по октябрь экспорт ювелирных изделий показал рост на 17,8% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Департамента статистики и переписи населения Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong).

Импорт ювелирных изделий Гонконга в октябре вырос на 30,7% по сравнению с октябрем 2017 года, в то время как импорт в период с января по октябрь увеличился на 10,6%.

Согласно исследованиям, в первой половине 2018 года экспорт украшений из Гонконга в США, Евросоюз и Швейцарию, которые являются главными экспортными рынками округа, вырос на 18%.

Предполагается, что в США, а также на растущих рынках европейских стран спрос укрепится в связи с постепенной стабилизацией экономики в Евросоюзе.

Более стабильная экономика Китая вместе со структурными реформами, созданными для поддержания потребления украшений, повлияет на экспорт ювелирных изделий из Гонконга не только в развивающиеся рынки, но и в развитые.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



