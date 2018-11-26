Эксклюзив
Стиль всегда отражает культуру
Рина (Reena) - многосторонняя творческая натура, получившая награду ювелирный дизайнер, художник, изображающий бриллианты, профессор, лектор, а также организатор работы с сообществом и многое другое. Признанная в качестве одного из ведущих мастеров...
26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
Botswana Diamonds в настоящее время ведет переговоры с крупной алмазодобывающей компанией по приобретению доли в компании Sunland Minerals, ранее принадлежавшей компании АЛРОСА. Совместное предприятие Sunland было создано в 2014 году для тестирования...
19 ноября 2018
Если настоящие камни подменяются искусственными, изымается идея, которую ты берешь вместе с украшением, сделанным из подлинного камня
Елена Титова – директор Всероссийского музея декоративного искусства. Возглавляемый ею музей, не столь давно основанный (менее 40 лет назад), но один из самых популярных и стильных музеев столицы, который славится, в том числе, и своей коллекцией...
12 ноября 2018
«Мы будем работать только с рудниками и поставщиками, которые могут подтвердить полную и несомненную прозрачность», - заверяет Дэвид Забински, главный исполнительный директор TRIGEM
Дэвид Забински (David Zabinsky), многосторонний профессионал, имеющий степень бакалавра наук по государственным и юридическим исследованиям и испанскому языку, полученную в Боудин-колледже (штат Мэн, США), имеет опыт работы как в международном...
06 ноября 2018
Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе
Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное...
29 октября 2018
Экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 21% в октябре
С января по октябрь экспорт ювелирных изделий показал рост на 17,8% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Департамента статистики и переписи населения Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong).
Импорт ювелирных изделий Гонконга в октябре вырос на 30,7% по сравнению с октябрем 2017 года, в то время как импорт в период с января по октябрь увеличился на 10,6%.
Согласно исследованиям, в первой половине 2018 года экспорт украшений из Гонконга в США, Евросоюз и Швейцарию, которые являются главными экспортными рынками округа, вырос на 18%.
Предполагается, что в США, а также на растущих рынках европейских стран спрос укрепится в связи с постепенной стабилизацией экономики в Евросоюзе.
Более стабильная экономика Китая вместе со структурными реформами, созданными для поддержания потребления украшений, повлияет на экспорт ювелирных изделий из Гонконга не только в развивающиеся рынки, но и в развитые.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished