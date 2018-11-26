Эксклюзив
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26 ноября 2018
Кэмпбелл из Botswana Diamonds о выходе АЛРОСА: вечных совместных предприятий в геологоразведке не бывает
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29 октября 2018
АЛРОСА успешно завершила третий в этом году бриллиантовый аукцион в Израиле
Компания представила бесцветные бриллианты размером от 5 карат, бриллианты фантазийных оттенков свыше 1 карата, а также партии бриллиантов в категории 0,3-0,99 карат, скомплектованные по цвету. Всего АЛРОСА реализовала камни общим весом около 370 карат на сумму $2,9 млн. Из них 314 карат пришлось на цветные камни, преимущественно крупные (более 40 фантазийных бриллиантов от 5 карат и выше общим весом 215 карат).
Фото: АЛРОСА
«На израильском рынке большинство компаний проявляют стойкий интерес к приобретению крупных бриллиантов весом от 3 карат. Поэтому мы сделали ставку на такие камни: в этот раз мы представили 94 крупных бриллианта – как цветных, так и бесцветных. Как видно по результатам аукциона, наибольшим успехом пользовались крупные камни фантазийных оттенков. Также в этот раз мы сформировали ювелирные сеты из бриллиантов регулярных и фантазийных цветов. В целом, этот рынок остается очень перспективным для нас, что и показали результаты продаж», - рассказал директор "Бриллианты АЛРОСА" Павел Винихин.
Прошедшее мероприятие – третий по счету в этом году бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Израиле. Ранее компания выручила более $4,7 млн за 841 карат бриллиантов.