В Антверпене в октябре отмечен рост цен на бриллианты, цены на сырье стабильны

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Бельгийская торговля алмазами всех категорий в октябре характеризовалась ростом стоимости, в частности, в сегменте экспорта и импорта бриллиантов, за исключением импорта неполированных алмазов - из-за сокращения производства и продаж алмазодобывающих компаний.Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра, торговля бриллиантами в октябре вновь продемонстрировала рост средней цены за карат по сравнению с тем же месяцем год назад. Объем экспорта бриллиантов в октябре в погодовом исчислении не изменился, а по отношению к сентябрю вырос на 5%. Но стоимость продаваемой продукции подскочила в погодовом исчислении почти на 17%, что было достигнуто непосредственно за счет роста на 17%, до $2 352, средней цены за карат против $2 014 в октябре 2017 года. Объем импорта бриллиантов увеличился на 4% к октябрю прошлого года, а его стоимость, как и в предыдущий месяц, подскочила на 17% в погодовом исчислении. Средняя цена за карат выросла в погодовом исчислении на 12% - с $1 647 до $1 852 за карат.С января бельгийский импорт бриллиантов увеличился на 3% по объему и на 6% по стоимости - до более чем $9,9 млрд. Экспорт бриллиантов в этом году сократился почти на 3% по объему, но по стоимости увеличился более чем на 3% - до $9,8 млрд.Алмазная торговля в октябре отражает тенденции на рынке необработанных алмазов в целом, так как в течение нескольких месяцев производители алмазов сталкивались с падением объемов торговли и продаж мелкой продукции при том, что выросла средняя цена продажи с остававшимся стабильным спросом на более крупную и дорогую продукцию. Объем импорта необработанных алмазов упал на 33% по сравнению с октябрем 2017 года (-3% по сравнению с сентябрем 2018 года), в результате чего стоимость импорта снизилась всего на 16% из-за увеличения средней цены за карат на 26%, до $122. Объем экспорта алмазного сырья вырос на 7%, с эквивалентным приростом в цене, так как средняя цена за карат осталась на уровне $118 за карат.За первые десять месяцев этого года импорт необработанных алмазов Антверпена сократился в физическом выражении почти на 7%, до 75 млн каратов, в то время как его стоимость снизилась почти до уровня 2017 года и в настоящее время составляет $9 млрд. Средняя стоимость за карат при импорте увеличилась на 8% и в настоящее время составляет $121. Объем антверпенского экспорта алмазного сырья снизился на 3%, до 98 млн каратов, а его стоимость увеличилась на 4%, до $10,5 млрд. При этом средняя цена выросла на 7%.Тот факт, что в погодовом исчислении бельгийская торговля алмазным сырьем по стоимости все еще превышает показатель 2017 года, несмотря на снижение объема продаж, указывает на то, что торговля более качественными товарами остается устойчивой, в то время как аппетит отрасли к более дешевым товарам ослаб.