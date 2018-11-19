"Алроса" ожидает в ближайшее время крупные геологические открытия в Якутии

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(ТАСС) - Алмазодобывающая компания "Алроса" ожидает крупные геологические открытия алмазных месторождений в Якутии в ближайшее время. Об этом сообщил президент АК "Алроса" Сергей Иванов в понедельник в интервью телеканалу РБК. "В области алмазодобычи у нас собственный огромный, мощный геологоразведочный комплекс, и мы все-таки ожидаем крупные открытия в Якутии", - отметил он.

"Наш геологоразведочный комплекс сейчас сфокусирован на перспективных участках, - сказал он. - Предсказывать - дело неблагодарное, но я уверен, что наши геологи, судя по информации, которую мы с ними регулярно обсуждаем, уже достаточно близки к [их] обнаружению".

Иванов также сообщил, что "Алроса" не планирует приобретения новых активов.

"Алроса" ожидает стабильный спрос на алмазы в декабре 2018 года и I квартале 2019 года, отметил также Иванов.

"Неделю назад у нас закончилась наша ноябрьская торговая сессия. Могу сказать, что мы видим, что спрос потихоньку восстанавливается. Мы ожидаем, что хороший спрос будет в декабре, и, скорее всего, в январе мы войдем в стабильный, хороший I квартал", - поделился прогнозами компании Иванов.

Он отметил, что рост в основном будет обеспечиваться за счет китайского и индийских рынков. "Если мы планировали, что в Китае будут двузначные темпы роста, то, может быть, из-за этих торговых войн они чуть-чуть сократятся. Но все равно это хорошие темпы роста, это спрос на ювелирные изделия с бриллиантами", - сказал гендиректор "Алросы".

Он также добавил, что индийский рынок пришел в себя после денежной реформы 2016 года и на него влияют краткосрочные факторы. "Это было в конце 2016 года. Мы долго объясняли аналитикам, почему в I квартале 2017 года у нас так упала средняя цена продажи за карат: именно потому что мы реализовывали часть отложенного спроса на мелкоразмерное сырье. Вполне возможно, что это повторится и в первом квартале 2019 года, потому что сейчас спрос на мелкий товар существенно сократился, плюс праздник Дивали в Индии", - пояснил Иванов.

По его словам, на российском рынке спрос ожидаемо снижается на фоне макроэкономических потрясений. "Мы понимаем, что покупательная способность населения и на таких макроэкономических шоках снижается. Конечно, мы все-таки ориентированы на весь мир", - заявил он. "Что касается других стран, то, безусловно, на спрос на ювелирные изделия влияют и торговые войны, которые мы сегодня наблюдаем, и скачки курса китайского юаня, индийской рупии", - заключил гендиректор компании.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2017 году "Алроса" добыла 39,6 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2017 году составила $4,3 млрд.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.





