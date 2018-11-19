Ботсвана и De Beers обсудят новое торговое соглашение

Сегодня

Правительство Ботсваны и De Beers готовы обсудить новый торговый контракт, который сменит текущий договор. Текущее торговое соглашение закончится в 2020 году.

Агентство IdexOnline процитировало анонимный источник, который сообщил, что Габороне хочет увеличить свою долю для свободной реализации и продажи алмазов до 30% вместо нынешних 15%.

Страна также намерена активно участвовать в определении цен на алмазы. Сейчас этим вопрос занимается De Beers практически единолично.

«За время нашего многолетнего партнерства с De Beers мы активно участвовали в алмазной цепочке поставок начиная с разведки и заканчивая огранкой, - заявил на алмазной конференции в Габороне в начале месяца президент Ботсваны Мокветси Масиси. – Наше прошлое торговое соглашение от 2011 года было полезным в достижении прогресса по этим вопросам. Однако необходимо идти дальше вверх по цепочке поставок к созданию ювелирных изделий и розничным продажам».

Большинство алмазов Ботсваны добываются компанией Debswana, совместным предприятием, которым пополам владеют De Beers и правительство страны.

В третьем квартале 2018 года производство Debswana снизилось на 6%, до 5,7 млн каратов, в связи с планируемой переработкой руды с более низким содержанием алмазов на руднике Жваненг (Jwaneng), в то время как производство на руднике Орапа (Orapa) составило 2,6 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



