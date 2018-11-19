"Алроса" начнет восстанавливать рудник "Мир" не раньше 2020 года

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(ТАСС) - Проект восстановления рудника "Мир" появится в стратегии и инвестиционной программе "Алросы", но в 2019 году компания не планирует инвестировать в проект. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил генеральный директор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

"Некоторые аналитики начинают говорить, что у "Алросы" в стратегии не заложено восстановление "Мира", все пропало, будут проблемы у города Мирный - это полная чушь. Проект будет согласован, и он будет экономически целесообразным, - значит, он быстро появится в нашей стратегии, в нашей инвестиционной программе", - сказал Иванов.

"На 2019 год мы никаких инвестиций не ожидаем, потому что на сегодня проект пока сырой, это набор концепций, дальше это будет обсчитываться, дальше ТЭО [технико-экономическое обоснование]. В лучшем случае инвестиции начнутся в 2020 году", - пояснил он.

Ранее в ноябре менеджмент "Алросы" также отмечал, что компания пока не приняла решение о восстановлении рудника, поэтому прогнозируемые капитальные вложения на 2019 и 2020 годы не включают в себя инвестиции в возможные восстановительные работы.

Авария на руднике "Мир" в Якутии произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на его долю приходилось примерно 11% годовой добычи "Алросы". Компания признала, что полностью заместить выпадающие объемы добычи алмазов после аварии на руднике "Мир" не удастся, а восстановление добычи на руднике может занять семь-восемь лет.





