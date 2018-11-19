Необходимо способствовать прозрачному маркетингу алмазов ZCDC – Зимбабве

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Зимбабве заявила, что необходимо способствовать прозрачному маркетингу запасов алмазов государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).Министр финансов Мтхули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил в отчете по бюджету 2019 года, что такой шаг, кроме всех прочих вещей, увеличит показатели сектора горной добычи.По состоянию на 31 марта запас алмазов ZCDC составлял 2,4 млн каратов.Алмазная компания произвела 2,4 млн каратов алмазов в период с января по октябрь 2018 года.Работники компании сообщили, что компания готова произвести 3 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 1,8 млн каратов, добытых в прошлом году.Хараре создала ZCDC в 2016 году для того, чтобы содействовать прозрачной добыче алмазов и бороться с контрабандой в Маранге (Marange), после того как она решила не возобновлять лицензии на добычу нескольким горнодобывающим компаниям. Эти горнодобывающие компании, как сообщалось, не представили свой финансовый отчет в соответствующие учреждения, однако они опровергают все обвинения.В то же время Нкубе сказал, что Зимбабве намерена как можно скорее стать членом Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (extractive industries transparency initiative, EITI) для того, чтобы идти в ногу с лучшими международными практиками по достижению прозрачности в управлении природными ресурсами.«Участие в инициативе необходимо для того, чтобы страна смогла извлечь выгоду от укрепления государственного и корпоративного управления, а также для того, чтобы она способствовала лучшему пониманию управления природными ресурсами и представляла данные, которые помогут создать реформы для большей прозрачности и подотчетности в добывающем секторе», - добавил он.Нкубе также отметил, что Хараре подходит к завершению проекта по увеличению добавленной стоимости минералов и программы по бенефикации полезных ископаемых с целью улучшить обогащение, выплавку и рафинирование природных ресурсов в стране. Эти инициативы позволят воспользоваться преимуществами от немедленного генерирования средств и экспорта таких полезных ископаемых, как платина, хром, литий, никель, алмазы, медь, золото и уголь.