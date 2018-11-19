Ботсвана и Россия борются за лидерство в КП

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Ботсвана и Россия, два лидера по производству алмазов в мире, предположительно борются за лидерство в Кимберлийском процессе (Kimberley Process, KP), сообщает Mmegi’s BusinessWeek.

Переговоры по выработке компромиссного решения между двумя странами в преддверии пленарного заседания КП, которое недавно прошло в Бельгии, ни к чему не привели, так как ни одна из стран не хотела идти на уступки.

«Наш довод заключается в том, что в такой же ситуации в 2005 году мы уступили лидерство России, и сейчас мы пытаемся убедить ее уступить нам», - заявил постоянный секретарь министерства полезных ископаемых Ботсваны Корнелиус Декоп (Cornelius Dekop).

Анонимный источник сообщил, что переговоры продлятся до 31 декабря, и, если страны не сумеют договориться, Индия, новый председатель КП, удвоит попытки помочь им прийти к компромиссу.

Ботсвана выказывает активное желание возглавлять КП, так как алмазный надсмотрщик от западных государств готов был рассмотреть реформы, которые расширили бы значение конфликтных алмазов таким образом, чтобы включить в него также те алмазы, которые производятся в политически нестабильных странах, и камни, которые используются политическими системами, нарушающими права людей.

Такие страны, как Зимбабве, были против предложенных реформ, которые, как они заявили, были частью западной политики для расширения власти в алмазной торговле.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished