США увеличили в сентябре импорт бриллиантов – данные правительства

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Поставки бриллиантов в США увеличились в сентябре в годовом исчислении на 10%, до $ 1,95 млрд. Импорт растет третий месяц подряд, даже несмотря на то что его объем упал на 19%, до 902 000 каратов, свидетельствуют данные, обнародованные правительством США.

При этом средняя цена подскочила на 35%, до $2 157 за карат.

Американский экспорт бриллиантов снизился на 3%, до $1,66 млрд, в то время как чистый импорт бриллиантов — импорт минус экспорт — вырос до $283 млн против $66 млн за тот же период прошлого года.

Импорт Соединенными Штатами алмазов сократился на 16%, до $49 млн, а экспорт сырья - на 19%, до $ 29 млн. Чистый импорт алмазного сырья упал на 12%, до $ 20 млн. Чистый алмазный счет (импорт бриллиантов и алмазов минус объем их экспорта) вырос в сентябре более чем в три раза - до $304 млн, по сравнению с $89 млн за тот же месяц прошлого года.

За первые девять месяцев текущего года импорт бриллиантов увеличился в годовом исчислении на 6%, до $17,63 млрд, а экспорт - на 8%, до $15,07 млрд. Чистый импорт бриллиантов снизился на 1%, до $ 2,57 млрд.

Американский импорт алмазного сырья за девять месяцев, истекших 30 сентября, сократился на 25%, до $461 млн, в то время как экспорт упал на 31%, до $385 млн. Чистый импорт сырья вырос на 46%, до $76 млн. Чистый алмазный счет США за первые девять месяцев снизился на 1%, до $2,64 млрд, сообщает diamonds.net.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished