Суреш Прабху призывает Индию расширить партнерство с рынками экспорта

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Суреш Прабху Фото: GJEPC

На втором Индийском саммите по золоту и ювелирным изделиям 2018 года, организованном Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem&Jeweller Export Promotion Council, GJEPC) в Нью-Дели 23-24 ноября, министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху (Suresh Prabhu) предложил провести модернизацию и обновление индустрии, а также расширить сотрудничество с обладающими огромным потенциалом экспортными рынками для дальнейшего роста отрасли страны.Он заявил: «Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий вносит огромный вклад в экономику страны, и этот бизнес может стремительно расти, если его поддержать стабильной ситуацией с золотом в стране. Из всего экспортированного золота только 10% экспортируется в качестве ювелирных изделий, в связи с тем что в стране существует высокий внутренний спрос и рынок. Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий должна расширить и модернизировать инфраструктуру, а также соответствовать мировым стандартам для того, чтобы заявить о себе в мире. GJEPC должен способствовать созданию больших возможностей для партнерства с перспективными странами и использовать широкие экономические возможности и возможности создания рабочих мест в этом бизнесе. Второй Индийский саммит по золоту и ювелирным изделиям GJEPC поможет создать новые структурные реформы для продвижения отрасли на новый уровень».Рупа Дутта (Rupa Dutta), советник по экономике министерства торговли и промышленности Индии сообщила, что законопроект стратегии по золоту будет представлен министерству финансов в декабре 2018 года.Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal) сказал: «Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий известна своими возможностями и знаниями в производстве ювелирных изделий мирового класса. На сегодняшний день Индия является крупнейшим экспортером украшений из золота. В 2017 году объем экспорта составлял $9 млрд. Эта страна обладает потенциалом, чтобы удвоить эту сумму до $18 млрд к 2025 году, а также создать еще 3 мл рабочих мест и устроить на работу около 5 млн человек. Политические деятели, участники индустрии и влиятельные лица совместно с GJEPC подчеркнули необходимость создания стратегии по золоту в рамках двух Саммитов по золоту и ювелирным изделиям 2018 года».«Мы хотим облегчить ведение бизнеса и пересмотреть импортные пошлины на золото до 4% для того, чтобы сократить задержки оборотных средств и дать толчок экспорту ювелирных изделий с добавленной стоимостью. GJEPC создал несколько инициатив, таких как MyKYC, встречи продавец-покупатель, методологии кластерного отображения, центры обучения по направлению драгоценных камней и ювелирных изделий, центры по развитию навыков создания украшений, центры продажи ювелирных изделий и центры совместного производства украшений. Направленные на развитие торговли законы вместе с ориентированными на покупателей инициативами дадут еще больший стимул для развития отрасли», - добавил он.Д-р Ануп Вадхаван (Anup Wadhawan), секретарь по вопросам торговли индийского министерства торговли и промышленности, сообщил: «Золото и ювелирные изделия являлись синонимами в индийском обществе и культуре, так как они стали неотъемлемой частью главных событий нашей жизни. Концепт золота в качестве актива утвердился из-за нестабильности валютного рынка. Индустрия должна принять практики разумного использования золота, и тут возникает вопрос саморегуляции отрасли. В стратегию по золоту включено много уточнений. Понятная золотая реформа будет сочетать в себе регуляторные меры и упрощать ведение бизнеса для того, чтобы избежать нарушений. Отрасли предстоит открыть новые инновационные пути использования свободных запасов золота и сочетать традиционные и современные пути для расширения торговли по всему миру».Арам Шишманьян (Aram Shishmanian), генеральный директор Всемирного золотого совета (World Gold Council) представил тенденции развития золотой отрасли в Индии и мире. «Участники индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий должны сплотиться, когда дело касается изменения законов. Индия должна создать соответствующее представительство в мировых алмазных биржах, поэтому необходимо внедрить качественную стратегию по золоту. После представления золотой биржи можно будет рассматривать новые инициативы, такие как учебный центр и банк золотых слитков».